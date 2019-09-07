Son Dakika Haberleri: Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da ölü sayısı 43'e yükseldi
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Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da ölü sayısı 43'e yükseldi

1 saat önce

Dorian kasırgasının büyük hasara yol açtığı Bahamalar'da hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da ölü sayısı 43'e yükseldi, System.String[]

Dorian kasırgasının büyük hasara yol açtığı Bahamalar'da hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Bahamalar'ı kategori 5 seviyesinde vuran Dorian kasırgası geride büyük yıkım bıraktı. Kasırganın yıkıp geçtiği ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede enkaz altından çıkarılan cesetlerle ölü sayısı 43'e yükseldi. Ölü sayısının artmasından endişe duyan yetkililer, arama kurtarmanın ardından kimlik belirleme çalışmalarına geçileceğini aktardı.

Kasırga sonucu büyük hasarın meydana geldiği yolların çalışmalara engel olduğu, Abaco ve Grand Bahama adalarında yaklaşık 70 bin kişinin yardıma ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Başbakanlık Sözcüsü Erica Wells Cox, "Resmi rakamlara göre 43 ölü var. Bu sayısının önemli ölçüde artması bekleniyor" dedi.

Kayıp akrabalarını arayan bir kadın ise "Sadece beklemek bizi derinden incitiyor, ne yapacağımızı bilmiyoruz, aynı zamanda çaresiz hissediyor ve korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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