DORinsight araştırmasına göre, Türk halkı 2021'in daha iyi bir yıl olacağını düşünüyor - Son Dakika

DORinsight araştırmasına göre, Türk halkı 2021'in daha iyi bir yıl olacağını düşünüyor

30.12.2020 11:47
DORinsight araştırmasına göre, Türk halkı 2021'in daha iyi bir yıl olacağını düşünüyor, System.String[]

Türkiye'nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketlerinden DORinsight tarafından yapılan "2021 Yılı Beklentileri" araştırması, Türk halkının 2021'e girerken hayata bakışını, umutlarını, hayallerini ve aldıkları yeni kararları ortaya koydu.

Türkiye'nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketlerinden DORinsight tarafından yapılan "2021 Yılı Beklentileri" araştırması, Türk halkının 2021'e girerken hayata bakışını, umutlarını, hayallerini ve aldıkları yeni kararları ortaya koydu.

Hitay Holding grup şirketlerinden DORinsight açıklamasına göre, şirket, "2021 Yılı Beklentileri" konulu online araştırmasını, Aralık 2020'nin ikinci yarısında gerçekleştirdi. Araştırmaya Türkiye temsili "A-B-C1-C2-D" sosyoekonomik segmente mensup 5 bin 106 kişi katıldı.

Araştırmada, öncelikle 2021 yılına girerken katılımcıların 2020'ye göre daha iyi bir yıl beklentisi içinde olup olmadıkları ve yeni yılı kutlama konusundaki düşünceleri sorgulandı. Katılımcıların yüzde 46'sı 2021'in 2020'den daha iyi bir yıl olacağını, yüzde 31'i ise yeni yılı kutlamayı planladığını belirtti.

Araştırmasının sonuçları, toplum psikolojisi açısından önemli ipuçları içeriyor. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunu oluşturan yüzde 64'lük dilim "evet, yeni yıla umutla gireceğim" derken, 10 kişiden 2'si "umutsuz" olduğunu ifade ediyor.

Aşı en önemli umut kaynağı

2021 yılından umutlu olmayı sağlayan en önemli gelişme ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yılın başında kullanılmaya başlanacağı haberleri oldu.

Buna göre, katılımcıların yüzde 56'sı 2021'e umutla girmesini sağlayan nedenin "aşının uygulanmaya başlanacak olması" olduğunu belirtti. Pandemi nedeniyle "aile ve arkadaşlık ilişkilerinin değerinin daha iyi anlaşılması" ise katılımcıların yüzde 42'si tarafından en çok umut veren gelişmelerden biri oldu.

Yine "Kovid-19'a karşı koruyucu sağlık ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimine başlanması", "yaşamın değerini anlayan insanlığın daha insancıl olacağı düşüncesi", "bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin hızlanması", "Kovid-19 geçirenlerin sayısının artmasıyla sürü bağışıklığı kazanılacağı ve 2021'de salgının bu sayede sona ereceği ihtimali" ve "yaşanan salgında dayanışma ruhunun öne çıkması" umut veren en önemli düşünceler arasında yer alıyor.

Araştırmaya katılanların 2021'den en önemli pozitif beklentileri arasındaysa her 2 kişiden birinin telaffuz ettiği "Aile yaşamı, iş yaşamı ve ekonomik gelir durumundaki pozitif değişiklikler" öne çıkıyor.

Yeni yılın dileği sağlık

Araştırmada, katılımcıların 2020 yılını hangi kelimelerle hatırlayacakları ve yeni yıldan en önemli beklentileri de sorgulandı.

Buna göre, her 2 kişiden biri 2020'yi "pandemi (salgın)" kelimesiyle hatırlayacağını belirtti. Diğer kelimler ise "virüs", "huzursuzluk", "sağlık", "maske", "sosyal mesafe", "ev hapsi" ve "hijyen" olarak telaffuz edildi.

Türk halkının yeni yıldan en büyük beklentisi, başka bir ifadeyle yeni yıl dileği ise yüzde 58'le sağlık oldu.

Yine katılımcıların yüzde 12'si 2021'de para, yüzde 9'u huzur, yüzde 6'sı kavgasız toplum, yüzde 6'sı mutluluk, yüzde 3'ü aşk, yüzde 3'ü kariyer, yüzde 2'si ise başarı beklediklerini bildirdi.

En çok sarılmayı özledik

Araştırma, katılımcıların yaşam koşulları salgın öncesine dönerse en çok neleri yapmak istediklerini, yani en büyük özlemlerini de ortaya koyuyor.

Buna göre, her 5 kişiden 3'ü en çok sevdiklerine sıkı sıkı sarılmayı özlediğini ifade ediyor. Ardından pandemi sonrası yapılacaklar listesi, "Arkadaş, dost, aile büyükleriyle yakın temas kurarak görüşmek, alışverişe çıkmak, sevilen restoranlarda yemek yemek, yarım kalan tedavilere gönül rahatlığıyla devam etmek, bayramlarda tatile değil, büyükleri ziyarete gitmek, konser ve festivallere katılmak, yurt dışına seyahat etmek, sinemaya gitmek, spor salonuna dönmek, maçı stadyumda izlemek." şeklinde sıralandı.

Tatil konusunda temkinliler

2021 yazında tatil planlarının olup olmadığının sorgulandığı araştırmada, katılımcıların sadece yüzde 32'sinin tatil planı yaptığı ortaya çıktı. Buna göre, tatil planı yapan her 10 kişiden 6'sı tatilini yurt içindeki sahil beldelerinde geçirecek ve tatil yapacak her 10 kişiden 7'si yeni normal kurallarına göre mesafeli ve temassızlığa dikkat ederek tatil yapacak.

Araştırmaya göre, "Hijyene daha fazla dikkat" ve "sosyal mesafe", kaybedilmek istenmeyen iki yeni alışkanlık olarak öne çıkıyor. Her 10 kişiden 4'ü hijyene daha fazla dikkat edeceğini, her 10 kişiden 3'ü ise sosyal mesafeyi hayatlarından çıkarmak istemediklerini belirtiyor.

Önce kalite, sonra fiyat

2021 yılında tüketicilerin markalarla ilişkisinin geleceği de en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Katılımcıların en önemli satın alma kriterleri arasında sırasıyla "kalite, fiyat, sağlığa zarar verip vermemesi, satış sonrası hizmetler ve müşteri ilişkileri, topluma ve gezegene katkısı, geçmiş deneyimler ve yerel olması" yer alıyor.

Gönüllülük artıyor

Araştırmaya göre, 2020 yılında salgınla birlikte dayanışma ruhunun artması Türk halkını, gönüllülüğe bakış anlamında da etkilemiş gibi görünüyor. Daha önce yapılan araştırmalarda 18 yaş ve üstünde sadece yüzde 6 olan gönüllülük oranı, bu araştırmada en azından niyet düzeyinde olsa da yüzde 54'e çıkmış görünüyor.

Katılımcıların yüzde 54'ü 2021'de gönüllü olarak topluma fayda sağlama amacıyla sivil toplum kuruluşları için çalışabileceğini belirtiyor. Evcil hayvan sahiplenme konusundaysa toplumun yüzde 51'i olumsuz görüş bildirirken, her 10 kişiden 3'ü evcil hayvan sahiplenmeyi düşündüğünü ifade ediyor.

DORinsight, araştırma, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DORinsight araştırmasına göre, Türk halkı 2021'in daha iyi bir yıl olacağını düşünüyor - Son Dakika


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