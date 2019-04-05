Doris Hofer'in Yeni Kitabı "İçindeki Sen" Tanıtıldı

Etkinliğe katılan davetliler Doris Hofer eşliğinde kitaptaki tariflerden bazılarını hazırlayarak keyifli anlar geçirdi.

Squatgirl adıyla tanınan yaşam koçu Doris Hofer'in camın yenilikçi ve ilham veren markası LAV sponsorluğunda Libros Yayınları'ndan çıkan ikinci kitabı "İçindeki Sen", 4 Nisan günü d.ream Akademi'de gerçekleştirilen özel bir davetle tanıtıldı. LAV'ın ev sahipliğinde düzenlenen davette, Doris Hofer kitabının doğuş hikayesinin yanı sıra mutlu ve kaliteli bir hayat için yapılması gerekenlere dair ipuçlarını da paylaştı. Kendine güvenmenin en az sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmak kadar önemli olduğunu anlatan Doris Hofer, kendine güvenin ise ancak insanın içindeki benliğini keşfederek mümkün olduğunu hatırlattı.

Davetliler, Doris Hofer ile e kitapta yer alan lezzetli ve sağlıklı tariflerden sağlıklı pralin ve darı muhallebisinin yapılışını da öğrenme fırsatını yakaladı. İlham veren workshop'a katılan davetliler kendi hazırladıkları lezzetler eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Sağlıklı Pralinler (10 adet)

Malzemeler

Yarım fincan kavrulmuş fındık

4 adet hurma

1 yemek kaşığı şekersiz kakao tozu

1 tutam tuz

1 tatlı kaşığı vanilya tohumu

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 tatlı kaşığı tarçın

Hazırlanışı: Kavrulmuş fındıkları doğrayıcı ya da blender'da iyice ufalayın. Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp diğer malzemelerle birlikte blender'da homojen bir hamur halini alana kadar birkaç dakika karıştırın. Elde ettiğiniz hamuru buzdolabında bir saat kadar dinlendirdikten sonra elinizle 2-3 cam çapında yuvarlayarak pralin şeklini verin. Pralinleri fındıktan sızacak yağı emmesi için yağlı kağıt kaplanmış bir tabağa dizerek buzdolabında bir saat kadar soğutun. Üzerlerine biraz tarçın serpin. Pralinlerinizi kapalı bir kabın içinde buzdolabında birkaç gün saklayabilirsiniz.

Darı Muhallebisi (1 kase)

Malzemeler

Yarım fincan file darı

1 fincan badem ya da inek sütü

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya tohumu

1 tutam tuz

1 adet kuru incir

Yarım fincan su

Yarım elma

Yarım portakal

3 adet ceviz

Hazırlanışı: İnciri ince şeritler halinde kıyın. Elmayı soyup rendeleyin. Portakalı dilimleyin. Ardından ceviz, su, elma ve portakal hariç tüm malzemeyi küçük bir tavada kısık ateşte yaklaşık beş dakika boyunca sürekli karıştırarak kaynatın. Ardından suyu ekleyip krema kıvamı alana ve taneler iyice yumuşayana kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Pişen karışımı bir kaseye alıp elmayı ekleyin, portakal dilimleri ve cevizle süsleyin.

Not: Darı bulamazsanız aynı tarifi yulaf ezmesiyle de hazırlayabilirsiniz.