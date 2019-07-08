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Doron Lamb, Darüşşafaka Tekfen'de

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyuncu Doron Lamb'i kadrosuna kattı.

Doron Lamb, Darüşşafaka Tekfen'de, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyuncu Doron Lamb'i kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı ekip, 27 yaşındaki ABD'li guard Doron Lamb ile anlaşma sağladı. Darüşşafaka Tekfen, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Tecrubeli skorer oyun kurucu Doron Lamb takımımızla anlaşma sağladı. Profesyonel basketbol kariyerine University of Kentucky'de başlayan Lamb, burada 2 sene forma giydi ve ikinci senesinde NCAA şampiyonluğuna uzanan kadronun önemli parçalarından biriydi. Şampiyonluğun ardından 2012 yılında gerçekleşen NBA draftına katılan oyuncumuz ikinci turda seçildi. 2 sene süren NBA kariyerinde Milwaukee Bucks ve Orlando Magic formaları giyen 1.93 boyundaki oyuncumuz basketbol kariyerine Avrupa'da devam etti. 2014 yılından beri Fransa, Türkiye ve Yunanistan liglerinde oynayan Lamb, geçen seneyi Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Lavrio B.C ile geçirdi. Yunanistan Ligi'nde maç başına 14.1 sayı, 3 ribaund ve 2.5 asist ortalamarıyla oynayan ABD'li yeni transferimiz, ayrıca üç sayılık atış çizgisinin gerisinden de yüzde 46 gibi yüksek bir yüzde tutturdu. Doron Lamb'e önümüzdeki sezon Daçka formasıyla başarılar dileriz."
Darüşşafaka Tekfen, Doron Lamb'den önce Erkan Veyseloğlu'nu kadrosuna katmıştı. Yeşil-siyahlı ekip ayrıca koç Selçuk Ernak'ın sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattığını açıklamıştı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:44 Kaynak: DHA
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Amerika Birleşik Devletleri, Darüşşafaka, basketbol, Spor
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