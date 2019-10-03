Son Dakika Haberleri: Dorothee Poulain Yamula'da stres attı
Son Dakika Magazin Haber

Dorothee Poulain Yamula'da stres attı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Fransız futbolcusu Benoit Poulain'in eşi Dorothee Poulain Yamula'da dans ederek stres attı.

Dorothee Poulain Yamula'da stres attı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Fransız futbolcusu Benoit Poulain'in eşi Dorothee Poulain Yamula'da dans ederek stres attı.


Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "CRAZY THURSDAY DANCE" (Çılgın Perşembe Dansı) When I feel good in a place I just want to dance! So be ready for crazy thrursday dance again (Bir yerde iyi hissettiğimde sadece dans etmek istiyorum! Bu yüzden yine çılgın Perşembe dansına hazırım) videosu paylaştı.


Benoit Poulain'in eşi Dorothee Poulain'in paylaştığı video ve fotoğraflar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Melek Baykal, Tarık Ünlüoğlu'nun ölmeden iki gün önceki son sözlerini söyledi: Geç kaldın!
Gece kulübünde çalışan kadın 20 yıllık eşini yasak aşkına öldürttü Başarılı oyuncu Timuçin Esen Dr. House karakterini canlandıracak Hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:27:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dorothee Poulain Yamula'da stres attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]