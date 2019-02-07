Dorse Hırsızları Serbest

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tıra ait park halindeki dorseyi çalan şahıs ve satın alan hurdacı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tıra ait park halindeki dorseyi çalan şahıs ve satın alan hurdacı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 4 Şubat'ta meydana gelen olayda K.S. isimli bir vatandaşa ait park halindeki dorseyi çalan bir şahısın yakalanması için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde çalınan dorsenin bir tır kupası ile götürüldüğü belirledi. Güvenlik kamerası incelemelerinde plakası tespit edilen tır sahibinin kimliğini tespit eden ekipler, şahısın ifadesini aldı. Tır sürücüsünün ifadesinde M.V.D. isimli bir şahsın, dorsenin kendisine ait olduğunu söylediğini ve ücret karşılığında Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'ndeki bir depoya dorseyi götürdüklerini belirtmesi üzerine harekete geçen ekipler, M.V.D. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Tır sürücüsünün ifadesinde söylediği adrese düzenlenen operasyonda da dorsenin bir depoda olduğunu tespit eden polis ekipleri dorseyi satın aldığı belirlenen C.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı.



Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürülüğü'ne getirilen şahıslardan M.V.D.'nin 40 bin TL değerindeki dorseyi 10 bin TL'ye C.Ö. isimli hurdacıya sattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından kaçak mal satın almaktan hakkında yasal işlem yapan C.Ö. ve tırı çaldığı iddia edilen M.V.D. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahısların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. - KOCAELİ

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