Dorse Hırsızlığı Zanlıları Yakalandı
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tır dorsesi çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tır dorsesi çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde K.S'ye ait dorsenin çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, dorsenin Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir depoya götürüldüğünü tespit etti.
Ekipler, hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen C.Ö. ile M.V.D'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:44 Kaynak: AA
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