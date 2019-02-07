Dorse Hırsızlığı Zanlıları Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tır dorsesi çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tır dorsesi çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde K.S'ye ait dorsenin çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, dorsenin Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir depoya götürüldüğünü tespit etti.



Ekipler, hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen C.Ö. ile M.V.D'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Evine Gitmek İçin Otostop Çeken Genç Erkek Tacize Uğradı

MİT TIR'ları Davasında Yargılanan Can Dündar'ın Babası MİT'ten Emekli Çıktı

ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır

HDP'nin Aday Tanıtım Toplantısında PKK Propagandası Yapan 16 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı