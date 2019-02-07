Dorse Hırsızlığı Zanlıları Yakalandı
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tır dorsesi çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde, tır dorsesi çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde K.S'ye ait dorsenin çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, dorsenin Sakarya
'nın Erenler
ilçesindeki bir depoya götürüldüğünü tespit etti.
Ekipler, hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen C.Ö. ile M.V.D'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi.
Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:35 Kaynak: AA
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