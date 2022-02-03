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Dorse ile lastik arasında başı sıkışan TIR sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Dorse ile lastik arasında başı sıkışan TIR sürücü hayatını kaybetti

03.02.2022 00:55

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kullandığını TIR'ın dorse kısmıyla lastik arasında başı sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kullandığını TIR'ın dorse kısmıyla lastik arasında başı sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.

Mersin-Tarsus otoban bağlantı yolu üzerinde 01 AIG 074 plakalı park halindeki TIR'ın yanında hareketsiz duran kişiyi fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dorse ile lastik arasında başı sıkışan sürücüyü itfaiye yardımıyla çıkarttı. İsminin Tuncay Altunhan olduğu belirlenen sürücünün öldüğü tespit edildi. Altunhan'ın cesedi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dorse ile lastik arasında başı sıkışan TIR sürücü hayatını kaybetti
Dorse ile lastik arasında başı sıkışan TIR sürücü hayatını kaybetti
Dorse ile lastik arasında başı sıkışan TIR sürücü hayatını kaybetti

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112 Acil Çağrı, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dorse ile lastik arasında başı sıkışan TIR sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dorse ile lastik arasında başı sıkışan TIR sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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