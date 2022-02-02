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Son dakika: Dorse ile lastik arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: Dorse ile lastik arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

02.02.2022 23:32
Son dakika: Dorse ile lastik arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın dorse bölümünde kafası sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın dorse bölümünde kafası sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.

Tarsus-Mersin karayolunda Tarsus- Çukurova otoban bağlantı yolu yakınındaki KOBİ işletmelerinin bulunduğu bölgede 01 AIG 074 çekici plakalı park halindeki tırın dorse bölümünde tekerlek ile dorse platformu arasına kafası sıkışan sürücü Tuncay Altunhan, ihbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Altunhan'ın yaşamını yitirdiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Ersoy Yalçın/İHA)

Son dakika: Dorse ile lastik arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Son dakika: Dorse ile lastik arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Çukurova, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Dorse ile lastik arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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