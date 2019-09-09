Dorsede 1350 gümrük gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
1 saat önce
ADANA'da polis, TIR dorsesine zulalanmış 1350 paket kaçak sigara geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:35 Kaynak: DHA
ADANA'da polis, TIR dorsesine zulalanmış 1350 paket kaçak sigara geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Polis yaptığı detayla aramada, dorsede hazırlanan gizli bölmede zulalanmış bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. TIR sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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