Son Dakika Haberleri: Dorsede 1350 gümrük gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Dorsede 1350 gümrük gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

1 saat önce

ADANA'da polis, TIR dorsesine zulalanmış 1350 paket kaçak sigara geçirdi.

Dorsede 1350 gümrük gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da polis, TIR dorsesine zulalanmış 1350 paket kaçak sigara  geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Polis yaptığı detayla aramada, dorsede hazırlanan gizli bölmede zulalanmış bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. TIR sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:35 Kaynak: DHA
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