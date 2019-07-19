Son Dakika Haberleri: Dorselerden soğutucu kart hırsızlığına 2 gözaltı
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Dorselerden soğutucu kart hırsızlığına 2 gözaltı

1 saat önce

Samsun'da bir nakliyat firmasına ait tırların dorselerinden soğutucu kartların çalınmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Dorselerden soğutucu kart hırsızlığına 2 gözaltı, System.String[]
Samsun'da bir nakliyat firmasına ait tırların dorselerinden soğutucu kartların çalınmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir nakliyat firmasına ait tırların dorselerinden soğutucu kartları çalındı. Şikayet üzere İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili S.Ç.'yi gözaltına aldı. Dün nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ç. tutuklanırken jandarma ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan U.Ç. ve Y.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:02 Kaynak: İHA
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