Dorsenin yan kapaklarının içerisine gizlenen eroin Boby'e takıldı - Son Dakika

Dorsenin yan kapaklarının içerisine gizlenen eroin Boby'e takıldı
18.02.2021 09:58
Van'ın Edremit ilçesinde bir aracın dorseninin yan kapaklarının içerisine zulalanmış 70 kilo 260 gram eroin, Boby'in hassas burnu sayesinde ele geçirildi.
Van'ın Edremit ilçesinde bir aracın dorseninin yan kapaklarının içerisine zulalanmış 70 kilo 260 gram eroin, Boby'in hassas burnu sayesinde ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan bir aracın Edremit ilçesinde yakalandığı belirtildi. Araçta narkotik dedektör köpeği Boby ile yapılan aramada; dorsenin yan kapaklarının içerisine zulalanmış 132 paket halinde 70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.E. isimli şahsı yakalama çalışmalarına başlandığı belirtildi. - VAN
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