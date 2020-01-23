Dorsesi açık unutulunca yön levhalarını yıktı - Son Dakika
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Dorsesi açık unutulunca yön levhalarını yıktı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kamyonun açık unutulan damperli dorsesi yön levhalarının bulunduğu tabelayı yıktı.

Dorsesi açık unutulunca yön levhalarını yıktı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kamyonun açık unutulan damperli dorsesi yön levhalarının bulunduğu tabelayı yıktı.


Olay, gece saatlerinde Muratlı-B.Karıştıran karayolu 3. kilometre üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hikmet B. sevk ve idaresindeki 39 DA 795 plakalı kamyonun damperli dorsesi açık unutulunca yön levhalarının bulunduğu tabelaya takıldı. Muratlı- Hayrabolu yol ayrımını gösteren üst tabelalar büyük zarar gördü.


Sürücünün yaralanmadığı tek taraflı kaza sonrasında yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Trafik Şube Birimi ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak, trafik akışını yeniden sağladı. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla tabela yerinden sökülerek yol kenarına alındı.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:22 Kaynak: İHA
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