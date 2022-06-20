Kaza, Canik Belediyeevleri mevkisi viyadük üstünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AAK 223 çekici plakalı tırın seyir halindeyken dorsesi açıldı. Açılan damber yön levhalarına çarptı. Çarpma sonucu yön levhaları yola yıkıldı. Tır şoförünün hafif yaralandığı kazada viyadüğün Samsun- Ankara istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yola yıkılan levhaları kaldırmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri de trafiği viyadük altından verdi. Kaza nedeniyle trafik kilitlendi, uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Dorsesi açılan tır, levha direklerini devirdi: 1 yaralı - Son Dakika

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