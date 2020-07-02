Dorsesinde 530 bin liralık market malzemesi bulunan tırı çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

Dorsesinde 530 bin liralık market malzemesi bulunan tırı çalan hırsız yakalandı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir dinlenme tesisinde park halinde olan ve dorsesinde yaklaşık 530 bin liralık market malzemesi bulunan tırı çalan hırsız jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir dinlenme tesisinde park halinde olan ve dorsesinde yaklaşık 530 bin liralık market malzemesi bulunan tırı çalan hırsız jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Erenler ilçesi Alancuma Mahallesinde bulunan bir dinlenme tesisinde 2 gün önce saat 03.56 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dinlenme tesisinde park halinde bulunan ve dorsesinde yaklaşık 530 bin liralık market malzemesi olan tır, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine araştırma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, tırın önce Hendek İlçesi Lütfiye Köşk Mahallesine getirilerek dorsenin çekiciden ayrıldığını ve daha sonra dorsenin 27 JG 488 plakalı tıra takılarak TEM otoyoluna çıkartıldığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonrasında dorse ve çekici Kocaeli'nin Gebze İlçesi Barış Mahallesinde şüpheli Ö.Ç. ile yakalandı. Dorse içerisinde bulunan 530 bin lira değerindeki yük, çalınan tırı daha önceden kiralayan sürücü V.B.'ye, çalınan çekici ve dorse ise araç sahibi M.D.'ye teslim edildi. 27 JG 448 plakalı çekici sürücüsü şüpheli Ö.Ç. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ö.Ç. adliyeye sevk edildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:11 Kaynak: İHA
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