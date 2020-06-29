Dorsesinde kamyon bulunan tır üst geçide sıkıştı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Üst geçide sıkışan tır, kepçe yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

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