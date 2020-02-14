Dorsesinde kamyon taşıyan tır, alt geçitte sıkıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dorsesinde kamyon taşıyan tır, alt geçitte sıkıştı - Son Dakika

Dorsesinde kamyon taşıyan tır, alt geçitte sıkıştı

14 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde dorsesinde arızalı kamyon taşıyan tır, alt geçide sıkıştı.

İzmir'in Konak ilçesinde dorsesinde arızalı kamyon taşıyan tır, alt geçide sıkıştı.

Salih Darı'nın kullandığı 01 BH 186 plakalı tırın dorsesinde taşıdığı kamyon, Konak Vapur İskelesi mevkisindeki 4 metre yükseklik sınırı bulunan alt geçide çarptı. Dorsedeki kamyonda hasar oluşurken, tır alt geçide sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine sevk edilen polis ekibi, başka kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Tırın sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Dorsesinde kamyon taşıyan tır, alt geçitte sıkıştı

İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul öğrencisi Elanur, matematikte dünya birincisi oldu
Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı İstanbul'da otomobilin yaşlı kadına çarptığı an araç kamerasında İzmir'deki baskında kaçak sakatat ve pişmiş kelle ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 18:24:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dorsesinde kamyon taşıyan tır, alt geçitte sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]