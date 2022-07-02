Bilecik kent merkezinden Bilecik- Sakarya , Bilecik- Eskişehir çevre yoluna bağlanmak için İstasyon Mahallesinde seyir halinde olan dorsesinde kamyon yüklü 71 BG 013 tır, demiryoluna ait alt geçide geldiğinde mahsur kaldı. Araç dorsesindeki kamyon ile bu geçitten geçemezken, trafik uzun süre aksadı. Ardından geri geri çıkan tır, başka alternatif yolu deneyerek ulaşımını sağlandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Eskişehir, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dorsesinde kamyon yüklü tır alt geçitte mahsur kaldı - Son Dakika

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