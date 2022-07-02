Dorsesinde kamyon yüklü tır alt geçitte mahsur kaldı - Son Dakika
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Dorsesinde kamyon yüklü tır alt geçitte mahsur kaldı

02.07.2022 13:10
Dorsesinde kamyon yüklü tır alt geçitte mahsur kaldı

Bilecik'te dorsesinde kamyon yüklü tır al geçitte mahsur kalırken, trafik uzun bir süre aksadı.

Bilecik'te dorsesinde kamyon yüklü tır al geçitte mahsur kalırken, trafik uzun bir süre aksadı.

Bilecik kent merkezinden Bilecik- Sakarya, Bilecik- Eskişehir çevre yoluna bağlanmak için İstasyon Mahallesinde seyir halinde olan dorsesinde kamyon yüklü 71 BG 013 tır, demiryoluna ait alt geçide geldiğinde mahsur kaldı. Araç dorsesindeki kamyon ile bu geçitten geçemezken, trafik uzun süre aksadı. Ardından geri geri çıkan tır, başka alternatif yolu deneyerek ulaşımını sağlandı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dorsesinde kamyon yüklü tır alt geçitte mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dorsesinde kamyon yüklü tır alt geçitte mahsur kaldı - Son Dakika
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