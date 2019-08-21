Son Dakika Haberleri: Dorsesinde kaynak yapılan tırda yangın çıktı
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Dorsesinde kaynak yapılan tırda yangın çıktı

53 dakika önce

Denizli'de hurda yüklü tırın dorsesinde yapılan kaynak esnasında yangın çıktı.

Dorsesinde kaynak yapılan tırda yangın çıktı, System.String[]

Denizli'de hurda yüklü tırın dorsesinde yapılan kaynak esnasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi sonrası söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün isminin Yunus Ö. olduğu belirtilen hurda yüklü 20 F 6681 plakalı tırın dorsesinde kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Durumu gören sürücü itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Hurda yüklü tırdaki yangının dorse kapaklarında yapılan kaynak esnasında çıktığı öğrenildi. - DENİZLİ

Sümer Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:24 Kaynak: İHA
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