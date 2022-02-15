Üye Girişi
Dorsesinde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü ve sahibine hapis - Son Dakika

Dorsesinde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü ve sahibine hapis

15.02.2022 11:08
Dorsesinde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü ve sahibine hapis

Adana'da dorsesinde uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsüne 5 yıl, sahibine ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana'da dorsesinde uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsüne 5 yıl, sahibine ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu tır sahibi M.E.İ. ile tutuksuz tır sürücüsü H.S. ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, ihbar üzerine Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı polis kontrol noktasında durdurulan M.E.İ'ye ait olduğu belirlenen, sürücü H.S. idaresindeki tırın dorsesinde sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık H.S. kullandığı tırın M.E.İ'ye ait olduğunu belirterek, "Tırdaki uyuşturucunun sahibi M.E.İ'dir. Bu kişi beni kullanmıştır. Etkin pişmanlık kapsamında verdiğim beyanlarla beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

M.E.İ. de sanık H.S'nin ifadesinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Tırdaki uyuşturucuyla benim alakam yok. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sanık H.S'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 5 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına, sanık M.E.İ'yi ise 10 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Cumhuriyet, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dorsesinde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü ve sahibine hapis - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:11 15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam
11:01 15 Şubat 2022'de Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:01 Fiat ve Peugeot'un birleşmesinden oluşan Stellantis, 20 bin aracını geri çağırdı!
10:56 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Ayşe'yi kaybeden Ferit ne yapıyor?
10:43 İşgal beklenirken Kremlin'in açıklaması büyük ses getirdi: Putin müzakere ve diyaloğa hazır
10:41 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Alparslan'ın yeni planı ne olacak?
10:38 Gole top toplayıcı engeli! Ender görülen olay hakemleri bir araya getirdi
10:30 Önce hap vermiş, sonra içki içirmişti! Başhekim, kadın doktora cinsel saldırıdan 15 yıl ceza aldı!
10:30 Adana Demirspor Başkanı Sancak duyurdu! Şenol Güneş, Beşiktaş ile anlaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 11:15:12. #1.13#
SON DAKİKA: Dorsesinde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü ve sahibine hapis - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement