Dorsesindeki otomobilde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Adana'da dorsesindeki otomobilde 5 kilo 244 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada tırla kente uyuşturucu sevk edileceğini belirledi.
Ekipler, takibe aldıkları tırı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı kontrol noktasında durdurup aradı.
Narkotik dedektör köpeği "Hulk"un da kullanıldığı aramada tırın dorsesindeki otomobilin bagajında 5 kilo 244 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü Adem T. (46) işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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