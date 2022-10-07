Diyarbakır-Batman kara yolunda kapasitesinin çok üstünde taşıdığı saman balyalarının üzerini branda ile kapatmadan karayolunda ilerledi. Tır sürücüsü, samanları serpe serpe ilerlemesi nedeniyle yolda seyir halinde olan diğer sürücülerin görüş mesafesini düşürerek korkulu anlar yaşamalarına yol açtı. Yolda ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dorsesindeki samanları brandayla kapatmadan seyreden tır trafiğe tehlikeye soktu - Son Dakika

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