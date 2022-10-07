Dorsesindeki samanları brandayla kapatmadan seyreden tır trafiğe tehlikeye soktu - Son Dakika
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Dorsesindeki samanları brandayla kapatmadan seyreden tır trafiğe tehlikeye soktu

07.10.2022 14:09

Dorsesindeki samanları brandayla kapatmadan seyreden tır trafiğe tehlikeye soktu Batman'da yüklendiği samanları yol boyunca serpe serpe ilerleyen tır, seyir halindeki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Dorsesindeki samanları brandayla kapatmadan seyreden tır trafiğe tehlikeye soktu

BATMAN - Batman'da yüklendiği samanları yol boyunca serpe serpe ilerleyen tır, seyir halindeki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Diyarbakır-Batman kara yolunda kapasitesinin çok üstünde taşıdığı saman balyalarının üzerini branda ile kapatmadan karayolunda ilerledi. Tır sürücüsü, samanları serpe serpe ilerlemesi nedeniyle yolda seyir halinde olan diğer sürücülerin görüş mesafesini düşürerek korkulu anlar yaşamalarına yol açtı. Yolda ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek duruma tepki gösterdi.

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Kaynak: İHA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dorsesindeki samanları brandayla kapatmadan seyreden tır trafiğe tehlikeye soktu - Son Dakika

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