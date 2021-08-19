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Dört adresi soydu, yakalanınca da gazetecilere hakaretler savurdu - Son Dakika

Dört adresi soydu, yakalanınca da gazetecilere hakaretler savurdu

19.08.2021 17:10
Dört adresi soydu, yakalanınca da gazetecilere hakaretler savurdu, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yağma ve 3 evde hırsızlık yapmak suçundan yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yağma ve 3 evde hırsızlık yapmak suçundan yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında şahıs, onu kameralara çekmeye çalışan gazetecilere hakaretler savurup saldırmaya çalıştı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde pencereyi zorlayarak, bir eve giren hırsız, evde karı-koca ile karşılaştı. Evden boş dönmek istemeyen acımasız hırsız, kaçmak yerine karşısına çıkan karı kocaya bıçak çekerek, evden 2 adet telefon ve Beşiktaşlılar Derneği Madalyasını alarak kaçtı.

Polis suçüstü yakaladı

Aynı gecede farklı adreslerden 2 bin TL ve 5 ayrı cep telefonu, kredi ve banka kartları ve giyim eşyaları daha çalınması üzerine hırsızlık ihbarını alan Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri araştırmalarını genişletti. Polis ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın 24 yaşındaki A.C.K. olduğu tespit edildi.

Utanmadan gazetecilere hakaretler savurdu

Polis ekiplerince yapılan operasyon sonucunda şahıs, çaldığı cep telefonu, para ve malzemelerle suçüstü yakalandı. Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahsın yapılan sorgulamalarında çok sayıda hırsızlık ve yağma kaydının bulunduğu tespit edildi. A.C.K. isimli hırsızlık zanlısı daha sonra nitelikli yağma ve 3 ayrı evden hırsızlık olaylarından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildiği sırada onu kameralara çekmeye çalışan gazetecilere hakaretler savurup, saldırmaya çalıştı. - TEKİRDAĞ

Dört adresi soydu, yakalanınca da gazetecilere hakaretler savurdu
Dört adresi soydu, yakalanınca da gazetecilere hakaretler savurdu
Dört adresi soydu, yakalanınca da gazetecilere hakaretler savurdu
Dört adresi soydu, yakalanınca da gazetecilere hakaretler savurdu
Dört adresi soydu, yakalanınca da gazetecilere hakaretler savurdu
Dört adresi soydu, yakalanınca da gazetecilere hakaretler savurdu

Süleymanpaşa, Hırsızlık, Tekirdağ, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dört adresi soydu, yakalanınca da gazetecilere hakaretler savurdu - Son Dakika


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