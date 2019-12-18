Dört altın kemerli Fatih Keleş, ringe çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Dört altın kemerli Fatih Keleş, ringe çıkıyor - Son Dakika Spor

Dört altın kemerli Fatih Keleş, ringe çıkıyor

6 saat önce

Amatör boks kariyerinde ülkemiz adına büyük başarılara imza atarak, Olimpiyatlara katıldıktan sonra profesyonel boksa geçen Fatih Keleş, Almanya'nın Göppingen kentinde 8 Şubat tarihinde dünya şampiyonumuz Fırat Arslan'ın da ringe çıkacağı boks galasında yeniden eldiven giyecek.

Dört altın kemerli Fatih Keleş, ringe çıkıyor, System.String[]

Amatör boks kariyerinde ülkemiz adına büyük başarılara imza atarak, Olimpiyatlara katıldıktan sonra profesyonel boksa geçen Fatih Keleş, Almanya'nın Göppingen kentinde 8 Şubat tarihinde dünya şampiyonumuz Fırat Arslan'ın da ringe çıkacağı boks galasında yeniden eldiven giyecek.


Sporcumuzun promotörü ve EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Fatih'in kaliteli bir boksör olduğunu vurgulayarak, " Avustralya'daki büyük maçta yenilmesine rağmen, başa baş bir mücadele verdi. Ezilmedi ve kalitesini tüm dünyaya ispatladı. Fatih, başarılı bir amatör kariyere sahip olan genç bir boksörümüz. Geleceğini parlak görüyorum. Ülkemize şampiyonluklar yaşatacağına inanıyorum ve bu yüzden onu desteklemeye devam ediyorum. Göppingen'deki karşılama ile tekrar dünya sıralamasında üst sıralara çıkacağına inanıyorum ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.


Bülent Başer: "Fatih'e inancımız tam"


EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer, sporcumuza olan güveninin tam olduğunu belirterek, "Fatih, antrenman programlarımızı noktası noktasına uygulayan ve sporcu ahlakı çok yüksek olan, efendi bir gencimiz. Kendisine olan güvenimiz tam ve gelecekte birlikte büyük başarılara imza atmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.


EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz ise, sporcumuzun dört kez üst üste Avrupa şampiyonu olduğunu vurgulayarak, "Fatih profesyonel boksa geçtikten sonra 12 maç yaptı ve bunlardan sadece bir tanesini kaybetti. O da dünya şampiyonluk maçıydı. Onun dışındaki on bir maçı da büyük bir üstünlük ile alırken, bunlardan altısını nakavtla kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca aynı gece Göppingen kentinde Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan da, dünya rekoru kırarak tarihe geçmek için ringe çıkacak. O gece Fırat Arslan, karşılaşmayı kazanırsa hem dünya şampiyonu olacak hem de tüm zamanların, tüm kategorilerin en yaşlı dünya şampiyonu olarak rekorlar kitabına girecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Fırat Arslan, Fatih Keleş, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
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