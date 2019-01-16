Dört Aracın Karıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kahta Diyarbakır
Karayolu Öğretmenevi civarında meydana geldi. Mahmut Bozan yönetimindeki 55 AAD 02 plakalı otomobil ile Muhammed Cici yönetimindeki 63 BA 462 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu Mahmut Bozan yönetimindeki otomobil, park halinde bulunan plakası henüz öğrenilemeyen 2 otomobile çarptıktan sonra bir bankanın ATM'sine çarparak durabildi.
Kazada, otomobillerde bulunan Osman Bozan, Mehmet Atalay
ve Bedir Varol yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinde ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:04 Kaynak: İHA
Hamama Giden Genç Adam, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti
Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı
Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı
Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin