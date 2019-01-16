Son Dakika Haberleri: Dört Aracın Karıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Dört Aracın Karıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Dört Aracın Karıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta Diyarbakır Karayolu Öğretmenevi civarında meydana geldi. Mahmut Bozan yönetimindeki 55 AAD 02 plakalı otomobil ile Muhammed Cici yönetimindeki 63 BA 462 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu Mahmut Bozan yönetimindeki otomobil, park halinde bulunan plakası henüz öğrenilemeyen 2 otomobile çarptıktan sonra bir bankanın ATM'sine çarparak durabildi.

Kazada, otomobillerde bulunan Osman Bozan, Mehmet Atalay ve Bedir Varol yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinde ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:04 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hamama Giden Genç Adam, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı

Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:05:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dört Aracın Karıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]