Dört aracın sebep olduğu zincirleme kazada can pazarı yaşandı: 22 yaralı - Son Dakika

Çubuk- Şabanözü kara yolu Çubuk Canlı Hayvan Pazarı yakınlarında R.Y. (44) yönetimindeki minibüs ile Ö.G. idaresindeki otomobil, A.T'nin (22) kullandığı minibüs ve M.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı.

8'İ ÇOCUK 20 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerden A.T. ve R.Y. ile araçlardaki 8'i çocuk 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TRAFİK 1 SAAT DURDU

Kaza nedeniyle Çubuk-Şabanözü kara yolunda yaklaşık 1 saat trafik durdu. Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.