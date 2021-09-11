Dört asırlık çınar fırtınaya yenildi - Son Dakika

Mustafakemalpaşa'nın kırsal Çaltılıbük Mahallesi'nde bulunan iki anıt ağaçtan biri, fırtınaya yenik düştü.

Akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava şartları, Çaltılıbük'teki 400 yıllık çınarı kökünden kopardı. Şiddetli rüzgar ve fırtına, Çaltılıbük'te Çay Bayram Alanı'ndaki asırlık çınarı devirdi. Mahallenin sembollerinden olan anıt ağaç, fırtınada aldığı darbeyle büyük bir gürültüyle yola yıkıldı. Kökünden kopan çınar ağacı, yıkıldığı esnada çevrede bulunan tarım aletleri ve bir hayvan damına kısmen zarar verdi. Asırlık çınarın yerinden sökülmesi mahalle sakinlerini üzdü. Çaltılıbük meydanında bulunan ve gövde çevresi 14, yüksekliği ise 25 metre olan bir diğer anıt ağaç 720 yıllık Anadolu Çınarı ise ayakta kalmaya devam ediyor.

(Adem Tunçer/İHA)