Son Dakika Haberleri: Dört ayağını bağlayıp denize attılar
Son Dakika 3. Sayfa Dört ayağını bağlayıp denize attılar

Dört ayağını bağlayıp denize attılar

1 saat önce

Dört ayağını bağlayıp denize attılarBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 bacağı bağlanarak, denize atılan bir yavru köpek ölüsünün görenleri hayrete düşürdü.

Dört ayağını bağlayıp denize attılar

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 bacağı bağlanarak, denize atılan bir yavru köpek ölüsünün görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan vahşet hayvanseverlerin ve bölgedeki vatandaşların tepkisini çekti.

Gemlik'te geçen hafta perşembe günü bir evin bahçesine girdiği için kafasından darbe alarak öldürülen kedinin ardından ayakları bağlanmış köpek yavrusunun da ölüsü karaya vurdu. Pazar sabahı sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulunan yavru köpeği görenler yetkililere haber verildi. Olay yerine gelen ekipler şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatırken, kısa adı BUHAYDER olan Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği Derneği savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olayın duyulmasının ardından inceleme ve basın açıklaması yapmak için Kumsaz Sahiline giden Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği üyeleri başka bir olaya tanık oldu. Aynı yerde bir köpek ölüsünün daha bacakları bağlı şekilde denizden karaya vurduğunun haberini aldı.

Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği yönetimi ve üyeleri, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunurken, BUHAYDER Başkan Yardımcısı Şükrü Yaşar, "Derneğimize bu aralar çok sık gelen ihbarlardan bir tanesi daha geldi. Bir kedi yavrusu başına sert bir cisimler vurularak öldürüldü. Bunun üzerine kısa bir süre önce arkadaşlarımızla bir araya gelerek basın açıklaması yapmak için olay yerine gittik. Pazar günü karşılaştığımız manzara bizi daha da fazla üzdü. Aynı yerde bir köpeğimizin de aynı yerde bacakları bağlanarak denize atıldığını ve boğularak öldürüldüğünü gördük. 3 gün arayla iki vahşet yaşandı. Artık bu vahşetlerin son bulmasını istiyoruz. Hayvanları gerçekten koruyan yasaların çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

Dört ayağını bağlayıp denize attılar

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bacakları bağlanarak denize atılmış yavru köpeğin ölüsü karaya vurdu
Güngören'de öldürülen tribün lideri son yolculuğuna uğurlandı MHP'li Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı Öldürdüğü sevgilisinin kocası için "Rahmetli adam gibi adamdı" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 01:22:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dört ayağını bağlayıp denize attılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]