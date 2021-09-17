Dört Ayaklı Minare minyatürü, 2,7 kilogram altın kullanılarak yapıldı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da kuyumculara yönelik gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek sergide, gövdesi bakırdan yapılan ve piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 2 kilo 700 gram altın kullanılarak tasarlanan tarihi Dört Ayaklı Minare minyatürü sergilendi.

Diyarbakır'da bir otelde kuyumcular ve özel davetiler için düzenlenen 3 gün sürecek takı sergisinin açılışı yapıldı. Sergide en çok dikkat çeken ürün ise tarihi 22 ayar altından yapılan ve gövdesi bakır olan tarihi Dört Ayaklı Minare minyatürü oldu. Piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 2 kilo 700 gram altın kullanılarak yapılan tarihi minarenin yanı sıra sergide, altın kullanılarak tasarlanan kıyafetler de ilgi çekti.

'DİYARBAKIR KÜLTÜRÜNE YER VERDİK"Tarihi Dört Ayaklı Minare minyatürünün tasarımını yapan Kamuran Kaya, "Sergi gibi yaptık ama bunu yaparken Diyarbakır'ın kültürüne de yer verdik. Dört Ayaklı Minare'nin yapımı 17 gün sürdü. 11 gün bakır gövdesini hazırladık. Geri kalan 7 gün de ise tamamen altın işlemelerini yaptık. Yaklaşık 1 milyon 200 bin TL maliyeti var. İlk tercihimizin Dört Ayaklı Minare olmasının sebebi farklı inançları temsil eden ayaklarından kaynaklı. Benzeri olmayan tek bir minare. Dolaylı olarak ilimize sosyo-ekonomik olarak katkı sağlayacağını düşündüğümüzden bunu seçtik. İlerleyen zamanlarda şu an tasarladığımız Diyarbakır karpuzunu altından yapmak istiyoruz. Şu anki mevcut Dört Ayaklı Minare satılık değildir şimdilik sadece gösterime çıktı" dedi.