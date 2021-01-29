Dört ayda karnı dümdüz oldu: Gigi Hadid her zaman formda - Son Dakika

Dört ayda karnı dümdüz oldu: Gigi Hadid her zaman formda

29.01.2021 14:22
Dört ayda karnı dümdüz oldu: Gigi Hadid her zaman formda, System.String[]

EYLÜL AYINDA ANNE OLDU Geçtiğimiz eylül ayında ilk kez anne olan top model Gigi Hadid, aradan geçen kısacık zamanda eski formuna kavuştu.

EYLÜL AYINDA ANNE OLDU Geçtiğimiz eylül ayında ilk kez anne olan top model Gigi Hadid, aradan geçen kısacık zamanda eski formuna kavuştu. Öyle ki neredeyse tekrar defileye çıkacak hale geldi.HAMİLELİK KİLOLARI GİTTİ

One Direction grubuyla ünlendikten sonra kariyerine tek başına devam eden Zayn Malik ile ilişkisinden geçtiğimiz eylül ayında bir kız bebek dünyaya getiren Gigi Hadid, hamilelik kilolarını tamamen verdi.KARIN BÖLGESİNDEKİ YAĞLAR TAMAMEN ERİDİ Eski formuna kavuşan Hadid bunu da bir Instagram paylaşımında gözler önüne serdi. Hadid, kamerayı belden yukarısını gösterecek şekilde ayarladığı videoyu Instagram sayfasında paylaştı. Bir saç ürününün tanıtımını yapan Hadid, o sırada karnını açıkta bırakan bir kıyafet tercih etmişti. Bu şekilde ünlü modelin eski formuna geri döndüğü de görüldü.KIZININ ADINI DA SONRADAN AÇIKLADI

Kızının yüzünü sosyal medyadan göstermeyen Hadid, adını da uzun süre açıklamamıştı. Geçen hafta Instagram profilini güncelleyen Hadid, oraya "Khai'nin annesi" diye yazarak küçük kızın adını duyurmuş oldu.'SEÇİLMİŞ KİŞİ' ANLAMINA GELİYOR

"Khai" kelimesinin sözlük anlamının seçilmiş kişi ya da asil kişi, asalet anlamına geldiği belirtildi. Khai ismi, Gigi Hadid'in kardeşi Bella'nın ikinci adı ile de benzerlik gösteriyor. Bella Hadid'in tam adı Isabella Khair Hadid. Arapça bir kelime olan "Khair", "iyi, bereketli, nimet" gibi anlamlara geliyor.FORMA GİRDİĞİNİ BÖYLE GÖSTERMİŞTİ

Gigi Hadid, geçtiğimiz haftalarda da çıktığı bir alışveriş sırasında görüntülenmişti. Dar bir tayt giyen Hadid, o gün de formuna kavuştuğunu gözler önüne sermişti.ÖNCELERİ HAMİLELİĞİNİ SAKLADI

Sevgilisi Zayn Malik ile birlikte bir bebek beklediğini koronavirüs karantinası sırasında bulunduğu, annesinin çiftliğinden konuk olduğu bir programda duyurmuştu. Hadid, o güne kadar da söylentiler dolaşsa da hamileliğini saklamıştı.ÖYKÜLERİ FİLMLERE KONU OLACAK TÜRDEN

Tam adı Jelena Noura Hadid olan Gigi Hadid ile One Direction müzik grubunun üyesi olarak ünlendikten sonra müzik kariyerine tek başına decam edeh Zayn Malik'in aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Gösteri dünyasının birbirine en çok yakışan çiftlerinden biri uzun bir ayrılık sürecinin ardından tekrar bir araya geldi. Üstelik daha önce de ayrılıp barışan sonra bir kez daha yollarını ayıran çiftin arasını yeniden ısıtan ise "anne kurabiyesi" oldu.GIGI'NİN ANNESİ DE MUTLU OLDU

Bu da daha önce de iki kez ayrılıp barışan genç çiftin ayrılığa dayanamadığı, yeniden bir araya geldiği şeklinde yorumlandı. ABD basınında yer alan haberlere göre Hadid'in annesi Yolanda Foster, kızının Zayn Malik ile yeniden bir araya gelmesinden son derece memnun. Yolanda Hadid, hamilelik haberinden de son derece mutlu oldu.'KALBİNİN SESİNİ DİNLEDİ'

Her üç çocuğunun da sevgilileriyle yakın dost olan Yolanda Foster'a göre "Eğer Gigi, Zayn ile mutlu oluyorsa onunla ilişkisine devam etmek yani kalbinin sesini dinlemek en doğal hakkı." Gigi Hadid ile Zayn Malik'in tekrar barışma öyküsüyle ilgili ortaya atılan iddialar da ilginç. Bunlara göre 24 yaşındaki Hadid, Instagram sayfasının hikayeler bölümünde birlikte oldukları dönemde Zayn Malik'in annesinden aldığı bir kurabiye tarifini uygularken çekilen bir görüntüsünü paylaştı. Bu bir işaret oldu ve ondan sonra da çift tekrar bir araya geldi.HİKAYELERİ 2015'TE BAŞLADI

Gigi Hadid ile Zayn Malik, ilk olarak 2015 yılında birlikte olmaya başladı. Daha sonra yollarını ayıran çift, 2018'de tekrar bir araya geldi. Ama 2019 yılının ocak ayında ayrıldılar. Gigi Hadid o dönemde Tyler Cameron ile birlikte oldu. Daha sonra da ondan ayrıldı. Son iddialara göre de Hadid ile Malik tekrar bir araya geldi.

Dört ayda karnı dümdüz oldu: Gigi Hadid her zaman formda

Zayn Malik, Gigi Hadid, Instagram, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dört ayda karnı dümdüz oldu: Gigi Hadid her zaman formda - Son Dakika Magazin


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