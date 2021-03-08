Son dakika haber... Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: "Tedirginiz" - Son Dakika

Son dakika haber... Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: "Tedirginiz"

08.03.2021 13:40

Bir son dakika haberine göre Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: "Tedirginiz" Dört aydır kayıp genç kadının cesedinin bulunduğu yer görüntülendi Antalya'da 4 aydır kayıp olarak aranan ve bir evin çatısında ölü bulunan Mervenur Polat'ın cesedinin bulunduğu asansör katı görüntülendi.

Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: "Tedirginiz"

Dört aydır kayıp genç kadının cesedinin bulunduğu yer görüntülendi

ANTALYA - Antalya'da 4 aydır kayıp olarak aranan ve bir evin çatısında ölü bulunan Mervenur Polat'ın cesedinin bulunduğu asansör katı görüntülendi. Apartman sakinlerinden Selver Balaban, olay dolayısı ile büyük şok yaşadıklarını belirtirken, "Çok kötü olduk. Kimse evladının bu şekilde olmasını istemez. İster istemez tedirginiz" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 19 Ekim tarihinden buyana kayıp olan 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat'ın cansız bedeni Güllük Caddesindeki 7 katlı bir apartmanın çatısındaki asansör dairesinde bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mervenur Polat'ın birlikte en son görüldüğü kişi C. A.'yı gözaltına aldı. Genç kadının ölümüyle ilgili uyuşturucu madde kullanımı ve cinayet iddiaları bulunurken, olayın aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler olaya ilişkin kasten öldürme olayına karıştığı değerlendirilen C. A. - F. T., İ.H.Ş, A.K. ve S. G. isimli şüphelileri Antalya'da, G.H., isimli şahsı da İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı.

Teşhis edilmesi için anneden DNA örneği alındı

Tanınmaz halde bulunan Mervenur Polat'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Ölüm haberini duyan Kenan Polat ve bir yakını morga gelerek cenazenin teşhisini gerçekleştirdi. Kesin teşhis için ise ve cesedi Polat'ın annesi Güler Polat'tan DNA örneği alındı. Oldukça üzgün gözlenen ağabey, genç yaşta hayatını kaybeden kardeşine son görevini yerine getirdi.

Talihsiz genç kadının nasıl öldürüldüğü ise otopsi raporundan sonra belli olacağı öğrenildi. Mervenur Polat'ın cenazesi, defnedilmek üzere Kayseri'ye gönderildi.

"Akşam ceset mi çıkarılıyor apartmandan dendi"

Cesedin bulunduğu apartman sakinlerinden Selver Balaban, " Çok kötü olduk. Akşam ceset mi çıkarılıyor apartmandan dendi. Böyle bir şey olamaz dedik, mümkün değil yani. Ama doğruymuş maalesef. Çok kötü hissediyorum. Ben 30 yıldır bu apartmanda oturuyorum, böyle bir şey yaşanmadı. Huzursuz olduk. Çöp olmasa hiç aşağı inmeyeceğim" dedi.

"O insanların böyle çocuğu olamaz"

Cinayeti işlediği iddia edilen zanlının ailesinin iyi insanlar olduğunu belirten Balaban, "Annesini, babasını tanıyorum. Çok düzgün, iyi insanlar. O insanların böyle çocuğu olamaz. Şeytana uymuş diyeyim. Olaydan sonra aileyi görmedim. Allah kimseyi o durumu düşürmesin. Kimse evladının bu şekilde olmasını istemez. İster istemez tedirginiz. Bir can var ortada. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz. Allah ailesine sabır versin, cinayeti işleyene de akıl fikir versin" diye konuştu.

Balaban, "Yazlığa ekmek için eşim domates biber fidanı dikecekti çatıya. Ben ektirmedim. İyi ki de ektirmemişim. Eşim belki karşılaşacaktı cesetle. Birkaç gün öncede komşumuzun biri merdiven almaya çıkmış yukarıya. Komşu, yöneticiye gitmiş önce. Yöneticide çık kızım yukarıda merdiven demiş. Komşu yukarıya çıkınca, kendini hiç iyi hissetmemiş. "Sanki arkamdan biri beni tutacak, dokunacak öyle hissettim" dedi. Çok zor, çok kötü bir durum" şeklinde konuştu.

Son dakika haber... Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: Tedirginiz
Son dakika haber... Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: Tedirginiz
Son dakika haber... Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: Tedirginiz
Son dakika haber... Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: Tedirginiz
Son dakika haber... Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: Tedirginiz
Son dakika haber... Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: Tedirginiz
Son dakika haber... Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: Tedirginiz
Son dakika haber... Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: Tedirginiz
Son dakika haber... Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: Tedirginiz
Son dakika haber... Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: Tedirginiz
Son dakika haber... Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: Tedirginiz
Son dakika haber... Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: Tedirginiz

Muratpaşa, Antalya, Ekim, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Mervenur'un cesedinin bulunduğu apartmanın sakinleri konuştu: 'Tedirginiz' - Son Dakika


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