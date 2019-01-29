Son Dakika Haberleri: Dört Aylık Türkçe Eğitiminden Sonra 'Kapan'ı İzlediler

Dört Aylık Türkçe Eğitiminden Sonra 'Kapan'ı İzlediler

1 saat önce

AKÜN Sahnesi'ndeki oyunu, YTB'li bursiyerler arasında henüz dört aydır Türkçe eğitimi alan hazırlık sınıfı öğrencileri de seyretti.

Dört Aylık Türkçe Eğitiminden Sonra 'Kapan'ı İzlediler, System.String[]
AKÜN Sahnesi'ndeki oyunu, YTB'li bursiyerler arasında henüz dört aydır Türkçe eğitimi alan hazırlık sınıfı öğrencileri de seyretti. Türkiye'de üniversite öğrenimine devam eden uluslararası öğrenciler Türkçe tiyatro oyunu izleyecek düzeyde Türkçe öğrenmiş olmaktan memnuniyet duyduklarını söylediler.

Anthony Shaffer'in yazdığı, Göksel Kortay'ın Türkçe'ye çevirdiği 'Kapan'. Gökhan Kocaoğlu'nun yönetmenliğinde Ankara'da sanatseverlere sahnelenecek. ABD'de Tony Ödülü'nü alan, daha önce sinemaya da uyarlanan 'Kapan', Andrew Wyke adlı İngiliz bir polisiye roman yazarı ile Milo Tindle aldı turizm işiyle uğraşan İtalyan bir göçmenin gerilimli ve komik hikayesini anlatıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:09 

Türkiye, yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Güncel
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