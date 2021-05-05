Talas dikilen çiçeklerle rengarenk görünüme kavuştu - Son Dakika

Baharın gelmesiyle park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hız veren Talas Belediyesi, ilçeyi adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, park ve bahçelerin yanı sıra refüj, kavşak ve kaldırımlara dikilmeye başlanan çiçeklerle Talas, rengarenk bir görünüm kazanıyor.

Belediye, her geçen gün sayısını artırdığı parklarla Talas'ın çehresini değiştirirken bir yandan da 100 bin çiçekle de ilçeyi süslüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ekiplerin ilçenin dört bir yanında çiçek ekimi gerçekleştirdiğini, begonya, petunya, tok kadife, haseki küpesi, güneş şapkası, defne çiçeği, zemheri ortancası, kız gözü çiçeği, yaylapatı, fener çiçeği, ekinezya, gayret çiçeği, saray nanesi ve ezan çiçeği gibi 30'dan fazla türün refüj, kaldırım ve kavşaklara dikildiğini belirtti.

Başkan Yalçın, diktikleri çiçeklerin çok yıllık olmasına da ayrı bir önem verdiklerini, bu çiçeklerin sadece bir mevsim değil her yıl açtığını, böylece ekstra bir emek ve para harcamadıklarını aktardı.