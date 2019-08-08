Dört bir taraftan temizlik ve hijyen çalışması yürütülüyor

Çevre ve temizlik konusunda yürüttüğü başarılı çalışmalarla adından sıkça bahsettiren Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi aldığı tedbirlerle huzurlu bir bayram yaşanması için yoğun mesai yapıyor. Yıl içeresinde periyodik olarak genel mahalle temizliği, cami temizliği, okul temizliği, konteyner temizliği gibi çalışmaların yanı sıra yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kesim yeri olarak belirlenen pazaryerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, ayrıca oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve kesilen kurbanlıkların muhafazası için yüzbinlerce poşet dağıtımı gerçekleştirdi. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalar, vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, gösterilen hassasiyet dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekine teşekkür ettiler.

VATANDAŞLARIMIZ; NEZİH, TEMİZ BİR ORTAMDA KURBANLARINI KESECEKLER

Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Özgürlük Mahalle Muhtarı Yusuf İlbaş, "Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Belediyemiz, mahallemizde düzenli aralıklarla temizlik çalışması yürütüyor. Vatandaşlarımız, belediyemizin yürüttüğü çalışmalar neticesinde nezih, temiz bir ortamda kurbanlarını kesecekler. Mahallede bulunan çöp konteynerleri temizleniyor, dezenfekte ediliyor. Belediyemize, çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

MAHALLEMİZDE TEMİZLİKLE İLGİLİ HİÇBİR SIKINTI YOK

Şehitkamil Belediyesinin temizlik konusunda üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiğini kaydeden Pancarlı Mahalle Muhtarı Didem Kalkan, "Mahallemizde, Kurban Bayramı öncesi caddeler, sokaklar temizleniyor. Mahallemizdeki tüm çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Mahallemizde temizlikle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Şehitkamil Belediyemiz, bu konuda üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiriyor. Belediyemiz, kurban kesimleri sonrası çevre kirliliğinin oluşmaması için vatandaşlarımıza ulaştırmamız için bize poşet yolladı. Biz de poşetleri vatandaşlarımıza dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.