Dört bir yanımız bahar bahçe - Son Dakika

Dört bir yanımız bahar bahçe

17.04.2021 07:31
Dört bir yanımız bahar bahçe, System.String[]

Baharın gelişiyle birlikte doğa yeniden çiçek açıp canlanırken, mağazaları da rengarenk çiçekli elbiseler, etekler, pantolonlar, bluzlar, gömlekler basıyor.

Baharın gelişiyle birlikte doğa yeniden çiçek açıp canlanırken, mağazaları da rengarenk çiçekli elbiseler, etekler, pantolonlar, bluzlar, gömlekler basıyor. Bu klasik ama zamansız desenin ilkbaharla özdeşleştiğini ve her baharda ortaya çıktığını bilmek içinse moda uzmanı olmaya gerek yok. Zira çiçekler, her baharda şekil değiştirerek yeniden birçok markanın koleksiyonunda kendine gözlerden kaçamayacak kadar geniş bir yer buluyor.

2021 İlkbahar-Yaz podyumlarının belirgin ve iri çiçek desenleri bu sezon bize adeta "Abartmaktan çekinmeyin" diyor. Örneğin Rodarte, İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonunda bu deseni, neredeyse her parçada, oldukça yüksek dozda kullanıyor. Markanın özellikle beyaz üzerine iri kırmızı çiçeklerle donattığı elbisesi maksimalist tavrıyla direkt göze çarpıyor. Bu elbisede yalnızca desenlerle yetinmiyor ve yaka kısmına üç boyutlu bir çiçek daha ekliyor. Ayrıca aynı desen ve renkte bir saç aksesuarıyla tamamlayarak abartı seviyesini yükseltiyor.

Çiçekleri seven bir başka tasarımcı Erdem ise İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonunda bu klasik desenle bizi romantik ve nostaljik bir gezintiye çıkarıyor. Uzun elbise, alt-üst takım veya aksesuar formuna bürünmüş çiçekler, bu desenin baştan aşağı kullanımı hakkında da ipuçları veriyor.

HER TARZA UYGUN BİR SEÇENEK VAR

Spor ayakkabı, beyaz tişört ve denim ceketle kombinleyebilirsiniz. Beymen, 269 lira

Kırmızı ve iri formdaki çiçek desenleriyle sezon trendlerine göz kırpıyor. H&M, 149 lira

Papatyalarla bezenmiş bu bel çantası hem şık hem kullanışlı. Herschel, 399 lira

Sezonun popüler parçalarından olan bu şapkaya denim ürünler yakışır. Pull & Bear, 139.95 lira

Şortlarla, açık renkteki kumaş ya da denim pantolonlarla tamamlayın. Benetton, 229.99 lira

Papatyalı bu eteğe, mevsimlik trikolar ve siyah balerin babetleri eşlik edebilir. Mudo, 179.99 lira

Siyah deri ceket ve botlarla maskülen bir tavra sokabilirsiniz. The Latest Thing, 219 lira

Çiçekleri ayaklarına taşımak isteyenler için... Vans, 909 lira

Ayçiçekleriyle bezenmiş bu takımla baharı cıvıl cıvıl karşılayabilirsiniz. Raisa Vanessa for Trendyol, etek 199, ceket 499 lira

STİL TÜYOLARI...

Çiçekli parçalar farklı mevsimlere kolayca adapte etmek için ideal. Tiril tiril çiçekli elbiseleri, bahar aylarında denim ya da deri ceketler ve postal botlarla sportif bir havaya sokabilirsiniz. Yazın da sandalet ve terliklerle giyebilirsiniz.

Bu desen sizin için başlı başına fazla çarpıcısıysa, canlı renktekiler yerine siyah ya da beyaz gibi nötr tonlara yönelebilirsiniz.

Çiçek desenlerini birbiriyle karıştırmak biraz uzmanlık gerektirebilir. Bunun yerine tek bir parçada kullanmanızı öneririz.

Bu sezonun en popüler çiçek desenlerinden biri olan papatyalar, denim pantolonlardan elbiselere, şapkalardan çantalara kadar birçok parçayı süslüyor. Hoşunuza giden papatyalı bir parçayla bu trende uyum sağlayabilirsiniz.

İSRAFI AZALTAN BİR MODA HAFTASI

30 farklı tasarımcının katıldığı İstanbul Moda Haftası geçen hafta dijital olarak gerçekleşti. Tasarımcılar için mekan ve zaman kısıtlaması kalkınca ortaya birbirinden yaratıcı şovlar çıkmış, kısa filmlerle seyir zevki bir üst seviyeye taşınmış. Dice Kayek markasının Pera Palace'ta Agatha Christie romanlarını anımsatan kısa filmi eşliğinde sunduğu koleksiyon çok etkileyiciydi. Tasarımcı

Ceren Ocak, koleksiyonunu Binbirdirek Sarnıcı'nda çektiği kısa filmle sergileyerek bizi mistik bir dünyaya götürdü.

Lug Von Siga markasıysa havuz kenarında çektiği eğlenceli videoyla sıcak yazı çağrıştırdı.

Dijitalde sergilenen şovlar geniş kitleler için daha ulaşılabilir olsa da canlı izlemenin keyfi bir başka oluyor. Bu yıl yakından inceleyebildiğim tek koleksiyon Sudi Etuz'a aitti. Markanın tasarımcısı Şansım Adalı koleksiyonu yaratırken Uzakdoğu'dan ilham aldığını ve kendi kültürümüzle harmanlayarak hayata geçirdiğini anlattı. Koleksiyonu sergilemek için bizi dijital bir oyun dünyasının içine çeken Adalı, moda haftalarının dijitale taşınma konusunu israfı azalttığı için 'sürdürülebilirliğin devamı' olarak yorumluyor.

Dört bir yanımız bahar bahçe

İlkbahar, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dört bir yanımız bahar bahçe - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'teki kanlı gecenin faili 19 yaşındaki eski çalışan çıktı Dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'teki kanlı gecenin faili 19 yaşındaki eski çalışan çıktı Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu Deniz Çoban: Beşiktaş'ın golünden önce net bir faul var Deniz Çoban: Beşiktaş'ın golünden önce net bir faul var Hollywood yıldızı Brad Pitt, tekerlekli sandalye ile görüntülendi Hollywood yıldızı Brad Pitt, tekerlekli sandalye ile görüntülendi Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı Tabutun direği elinde kalan Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar Tabutun direği elinde kalan Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Görev yerini terk etmeyen Mehmetçik, silah başında böyle oruç açtı Görev yerini terk etmeyen Mehmetçik, silah başında böyle oruç açtı         
07:24
Burak, Zeki ve Yusuf şampiyonluk yolunda yara aldı! Lille, sahasında Montpellier'le 1-1 berabere kaldı Burak, Zeki ve Yusuf şampiyonluk yolunda yara aldı! Lille, sahasında Montpellier'le 1-1 berabere kaldı         
00:47
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Cumhurbaşkanlığı'ndan 128 milyar dolar açıklaması: Kaybolmuş tek 1 kuruş yoktur Cumhurbaşkanlığı'ndan 128 milyar dolar açıklaması: Kaybolmuş tek 1 kuruş yoktur         
23:57
Hafta sonu için kritik uyarı! Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu tüm ülkeyi etkisi altına alacak Hafta sonu için kritik uyarı! Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu tüm ülkeyi etkisi altına alacak         
23:30
ABD'nin yaptırım hamlesine Rusya'dan misilleme! 6 yaptırım kararıyla birlikte 6 isim de kara listede ABD'nin yaptırım hamlesine Rusya'dan misilleme! 6 yaptırım kararıyla birlikte 6 isim de kara listede         
21:24
Anne olmak için gün sayan oyuncu Şilan Makal, hamilelik pozlarını paylaştı Anne olmak için gün sayan oyuncu Şilan Makal, hamilelik pozlarını paylaştı         
20:00
Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
16:35
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu         
15:43
Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor         
14:20
Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı         
13:40
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde         
10:47
İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti         
09:43
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 07:44:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dört bir yanımız bahar bahçe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei