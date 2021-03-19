Dört büyük kulüp ile bankalar arasında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Dört büyük kulüp ile bankalar arasında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalandı

19.03.2021 17:11
Dört büyük kulüp ile bankalar arasında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Ziraat Bankası, Halkbank, DenizBank ve Yapı Kredi ile Türkiye'nin 4 büyük kulübü arasında 8,4 milyar liralık büyüklüğe sahip Finansal Yeniden Yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

Ziraat Bankası, Halkbank, DenizBank ve Yapı Kredi ile Türkiye'nin 4 büyük kulübü arasında 8,4 milyar liralık büyüklüğe sahip Finansal Yeniden Yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

Söz konusu anlaşmaya ilişkin Denizbank Genel Müdürlüğü binasında gerçekleşen imza törenine, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı.

Törende konuşan TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, taraflara teşekkür ederek, zor süreci güzel bir şekilde atlattıklarını söyledi.

Aydın, "Umarım ülkemiz için en doğrusunu yaptık, hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

"Finansman paketi 8,4 milyar liraya ulaşacak"

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise Türkiye'de sporun gelişimi ve kitlelere ulaşmasının milli görev olmasından hareketle, kamu bankalarının öncülüğünde başladıkları finansal yeniden yapılandırma sürecinde en üst düzeyde sorumluluk hissederek ellerini taşın altına koyduklarını söyledi.

Bugün bir sözleşmenin ötesinde, Türk sporunun geleceğine imza attıklarını dile getiren Ateş, "Konsorsiyumun lider bankası Ziraat Bankası koordinasyonunda, Halk Bankası, DenizBank ve Yapı Kredi'nin katılımlarıyla toplam 8,4 milyar liraya ulaşacak finansman paketini hayata geçiriyoruz. Futbolumuzun çınarları 4 büyüklerin yanında durmayı vazife addediyoruz." açıklamasında bulundu.

Ateş, konsorsiyuma dahil bankalar olarak, Türkiye'de 100 binlerce kişinin geçimini sağladığı, 1 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip, gençlerin sporla buluşmasına ve sporu sevmesine vesile olan kulüpleri desteklemeyi her zaman topluma karşı vazife olarak addettiklerini anlattı.

Türk sporunun lokomotifi ve çınarları 4 büyük kulübün elde ettiği başarılarda finansal çözüm ortağı olarak daima yanlarında durduklarını ifade eden Ateş, şu açıklamalarda bulundu:

"Sağladığımız finansmanlar, sponsorluk anlaşmalarımız ve iş birliklerimizle, Türkiye'ye mal olmuş kulüplerimize ve sporun genel anlamda gelişimine katkı sunduk. Biliyoruz ki kulüplerimize sağladığımız destek, sosyal sorumluluk yaklaşımıyla Türk sporuna verilen destek demek. Bu kaynak sayesinde, A takımların yanı sıra sportif geleceğimiz olan amatör ve olimpik branşlar da finanse ediliyor. Böylece ülkemize uluslararası platformlarda sayısız başarı kazandıran sporcularımız yetişmeye devam ediyor."

"Zorlu dönemde bankalar olarak güç birliği yaptık"

Hakan Ateş, global olarak içinden geçtikleri zorlu dönem ve koşulların, kulüplerin azalan gelirleri ve değişen ihtiyaçlarıyla şekillenen taleplerini karşılamak üzere bankalar olarak omuzlarına yeni bir sorumluluk yüklediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut borçların yapılandırılmasının yanında, kulüplerimizin futbol ailesi ve 3. taraflara kısa vadede ödemekle yükümlü oldukları bedellerin finansmanını ve böylece ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdindeki taahhütlerini de yerine getirmesini sağlamak üzere güçlerimizi birleştirdik. İmza attığımız, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ile bir kez daha futbol ekonomisini desteklemekten, sporun ve sporcunun yanındaki tereddütsüz duruşumuzu sürdürmekten gurur duyuyoruz."

"2,5 yılı ödemesiz toplam 9,5 yıllık finansman modeli"

DenizBank Genel Müdürü Ateş, sözleşmenin imzalanmasıyla işleyecek yeni sürece ilişkin, "Geçtiğimiz sene salgın koşullarından dolayı yumuşak geçişe imkan tanımak amacıyla geçirilen 1 yıllık ödemesiz döneme ilave ilk 1,5 yıl, kulüplerimiz konsorsiyum bankalarına herhangi bir ödeme gerçekleştirmeyecek. Böylece toplamda 2,5 yıllık bir ödemesiz dönem oluşacak. Sonraki dönemlerde ise gelir performansına dayalı, toplam 9,5 yıllık bir finansman modeli oluşturulacak." dedi.

Spor kulüplerinin sahadaki başarısının mali güçleriyle birebir bağlantılı olduğunu ve mali gücün mali disiplin gerektirdiğini dile getiren Ateş, şöyle devam etti:

"Ödemesiz dönem ile başlayacak geçiş sürecinde de denk bütçenin oluşturulması, kulüplerimiz için hayati öneme sahip olacak. Dolayısıyla kulüp başkanları, yöneticileri ve profesyonellerine, mali disiplinin sağlanması ve sürdürülebilirliği konusunda her zamankinden fazla sorumluluk düşecek. Diğer yandan Türkiye Futbol Federasyonumuz da buradaki süreçlerin gözetilmesinde aktif rol alarak, kulüplerimizi yakından denetleyecek."

Ateş, DenizBank olarak ilk günden bu yana futbolu, futbolcuları ve kulüpleri, gençlerin ve ülkenin geleceğini sahiplenmek misyonuyla desteklediklerinin altını çizdi.

Şimdi de konsorsiyum üyeleri olarak aynı ülkü etrafında kenetlendiklerini vurgulayan Ateş, "Kulüplerimizin mali sorunlarını çözmek ve onları mali disipline kavuşturmak sorumluluğuyla, Türkiye futbol tarihine iz bırakır nitelikte bir adım atıyoruz." şeklinde konuştu.

"Spor kulüplerini güçlü bir mali yapıya kavuşturmuş olmaktan mutluyuz"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da yoğun bir çalışma göstererek süreci yürüttüklerini belirterek, spor endüstrisinin öneminden bahsetti.

Arslan, "Biz de bankalar olarak bu tür büyük yapıları ve önemli endüstrileri desteklemekten ve güçlü bir mali yapıya kavuşturmuş olmaktan mutluyuz. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün de konsorsiyumda olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açıklamalar sonrası banka genel müdürleri ile spor kulüplerinin başkanları anlaşmaya imza attı ve toplu fotoğraf çektirdi.

Denizbank, Halkbank, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dört büyük kulüp ile bankalar arasında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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