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Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler - Son Dakika

Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler

10.08.2021 14:03

Türk futbolunun lokomotif kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un mali durumları hiç iç açıcı değil. KAP'a yapılan açıklamalara göre dört kulübün toplam borcu 17,38 milyar TL'ye kadar çıktı. Sırasıyla en çok borcu olan kulüpler; Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor.

KAP'ta yer alan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp Fenerbahçe. Sarı-Lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira.

BEŞİKTAŞ'IN DA DURUMU KRİTİK

Fenerbahçe'yi, 5 milyar 474 milyon liralık borçla Beşiktaş takip ediyor. Siyah-beyazlıların 3 milyar 868 milyon liralık şirket, 1 milyar 606 milyon liralık da dernek borcu bulunuyor.

ASLAN, EZELİ RAKİPLERE GÖRE DAHA İYİ

Galatasaray'ın toplam borç miktarı 4,51 milyar lira. Sarı-Kırmızılı ekibin şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut.

TRABZONSPOR KURTARILABİLİR

İstanbul'un üç kulübüne oranla Trabzonspor'un daha az borcu bulunuyor. Şirket ve bağlı tüm ortakların hesabını tek kalemde paylaşan bordo-mavili kulübün toplam yükümlülüğü 1 milyar 441 milyon lira.???????

Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler - Son Dakika Spor


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