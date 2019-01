Dört Büyükler Sosyal Medyada da Rekabet Halinde

Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Araştırma Görevlisi Cudi Kaan Okmeydan, Türkiye'nin dört büyük spor kulübünün sosyal medya kullanımını araştırdı.

Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Araştırma Görevlisi Cudi Kaan Okmeydan, Türkiye'nin dört büyük spor kulübünün sosyal medya kullanımını araştırdı. Büyük taraftar kitlelerine sahip Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş spor kulüplerinin Facebook ve Twitter'daki paylaşımlarını ve takipçi yorumlarını detaylarıyla inceleyen Okmeydan, "Takipçi yorumlarına kadın taraftarların dahil olmasıyla nefret söylemleri ve karşılıklı küfürleşme azalıyor, centilmenlik artıyor" dedi.



Birer marka olarak ele aldığı dört büyük spor kulübünün resmi Facebook ve Twitter hesaplarında 1-20 Eylül 2018 tarihleri arasında yaptığı paylaşımlarını, söz konusu paylaşımlara yazılan takipçi yorumlarını, kulüp tarafından cevaplanan takipçi yorumu sayılarını ve takipçi ile kurulan diyaloğun düzeyini analiz eden Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Araştırma Görevlisi Cudi Kaan Okmeydan, dikkat çeken verilere ulaştı.



Her paylaşım takipçiler tarafından ilgi görüyor



Resmi hesaplarda çoğunlukla futbolla ilgili paylaşımlarda bulunulduğunu ve futbol taraftarlarının yorumda bulunduğunu belirten Okmeydan, "Araştırma kapsamındaki dört kulübün resmi Facebook hesapları incelendiğinde en çok dikkat çeken detay, kulüplerin yapmış olduğu her türlü paylaşımın hesap takipçileri tarafından büyük ilgi ile karşılanması ve devasa etkileşim oranlarının ortaya çıkması. Ortaya çıkan bu etkileşim; beğeni, tekrar paylaşım, takipçi yorumları ve takipçilerin kendi aralarında oluşan diyalogdan ibaret. Buna karşın kulüpler ile takipçileri arasında bir diyalog söz konusu değil. Araştırmada yer alan dört kulübün resmi Twitter hesaplarında da benzeri bulgular mevcut. Bu bağlamda yine kulüplerin resmi Facebook hesaplarında olduğu gibi Twitter'da da yapılan her paylaşıma takipçiler tarafından büyük ilgi gösterildiği ortaya çıktı; fakat bu süreçte hiçbir kulübün, takipçileri tarafından yazılan yorumlara yorum içeriği her ne olursa olsun cevap vermediği görüldü. Avrupa'nın marka değeri en yüksek spor kulüplerinin başında yer alan; Manchester United, Real Madrid, Barcelona ve Bayern Munich gibi futbol kulüplerinin sosyal medya hesaplarını incelediğiniz zaman ise bire bir cevap verilememiş olsa bile takipçi diyaloglarının arasına yorum yazıldığını, hiçbir yorum yapılmasa bile bir emoji ile 'ben buradayım' mesajı verildiğini görüyorsunuz. Taraftarın dinlendiğini hissetmesi çok önemli. Kimi zaman kızgınlığını veya küskünlüğünü önemsediğinizi bu yolla gösterebilirsiniz. Bu nedenle kulübün bünyesinde sosyal medya hesaplarını yöneten bir bölümün olması gerekir" dedi.



"Sosyal medya üzerinden bir strateji benimseyebilirler"



Kulüpler ile takipçiler arasında bir diyalog ortamı oluşmamasına karşın, takipçilerin kendi aralarında oluşturduğu bir diyalog ortamının söz konusu olduğunu ifade eden Okmeydan, "Takipçiler arasında oluşan diyalog özellikle kulüplerin Facebook hesaplarında daha yoğun bir biçimde gözlemleniyor. Ağırlıklı olarak maç önceleri ve maç sonraları yoğun bir biçimde görülen diyaloglar ile tam anlamıyla bir spor kamusal alanının oluştuğu söylenebilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarında ligin de başlamış olduğu 1-20 Eylül 2018 tarihleri arasında kadın katılım oranının yüzde 20 ile yüzde 25 arasında değişim gösterdiği görülüyor. Bu bağlamda kulüplerin paylaşımlarına yorum yazan veya başkalarının yazdığı yorumlara cevap veren kadın takipçi oranının sayı bakımından ilgili tarihlerde yüzde 25'i geçmediği gözlemleniyor. Kadın katılımının özellikle kulüplerin resmi Facebook hesaplarında Twitter hesaplarına oranla daha belirgin olduğu ve yüzde 25 ile en çok kadın katılımının Galatasaray ve Fenerbaçe'nin resmi Facebook hesaplarında ortaya çıktığı saptandı. Bir önemli detay olarak da takipçi yorumlarına kadın taraftarların dahil olmasıyla nefret söylemlerinin ve karşılıklı küfürleşmenin azaldığı, centilmenliğin arttığı gözlemleniyor. Kısacası seviye artıyor. Kulüpler, kadın taraftarları maçlara çekebilmek için sosyal medya üzerinden bir strateji benimseyebilirler" önerisinde bulundu.



Lider Galatasaray



Boom Social'ın güncel verilerine göre, takımların Facebook resmi hesaplarındaki takipçi sayısı; Galatasaray 12 milyon 636 bin 538, Fenerbahçe 9 milyon 369 bin 780, Beşiktaş 5 milyon 884 bin 248, Trabzonspor 933 bin 935 olarak sıralandı.



Twitter'daki takipçi rakamları ise şöyle:



Galatasaray: 8 milyon 354 bin 795



Fenerbahçe: 6 milyon 481 bin 300



Beşiktaş: 3 milyon 757 bin 142



Tabzonspor: 1 milyon 617 bin 388. - İZMİR

