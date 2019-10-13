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Dört büyüklerin en genci Trabzonspor

3 saat önce

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, dört büyükler arasında en genç ekiple mücadele eden takım oldu.

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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, dört büyükler arasında en genç ekiple mücadele eden takım oldu. Bu sezon 25.2 yaş ortalamasıyla mücadele eden bordo-mavililer, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı söz konusu alanda geride bıraktı.


Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, dört büyükler arasında en genç ekiple mücadele eden takım oldu. Bordo-mavililer Süper Lig'de bulunan 18 takım arasında 24.8 yaş ortalaması bulunan Çaykur Rizespor'un ardından en genç ekip durumunda.


Süper Ligin 7. haftasında ilk 3 takım arasında yer alan bordo-mavililer, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında en genç ekibe sahip. Trabzonspor 25.2 yaş ortalamasıyla mücadele ederken siyah-beyazlılar 27.3, sarı-lacivertliler 27.1 ve sarı-kırmızılılar ise 28 yaş ortalamasıyla mücadele ediyor. Süper Lig'in en yaşlı ekibi ise 29.1 yaş ortalamasıyla Süper Lig'de lider konumda bulunan Aytemiz Alanyaspor yer alıyor. - TRABZON

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:04 Kaynak: İHA
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