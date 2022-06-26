Dört çocuk annesi azmetti, üniversite eğitimini tamamladı

Afyonkarahisar'da yaşayan Kübra Barut, geçmişte maddi sebepler, iş ve aile hayatı nedeniyle bırakmak zorunda kaldığı üniversite eğitimini, 4 çocuk annesi olduktan sonra tamamlayarak bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Meslek lisesinden mezun olduktan sonra bilgisayar mühendisliği okumak isteyen Barut (32), önce ön lisansa kabul edildi. Hayalinden vazgeçmeyen Barut, 2011'de Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne geçiş hakkı kazandı.

Maddi imkanlar el vermediği için iş hayatına atılmak zorunda kalan ve üniversite hayalini erteleyen Barut, Kovid-19 ile mücadele sürecinde uzaktan eğitime geçilince, hem iş hayatı hem annelik hem de öğrenciliği bir arada yürütmeye karar verdi.

Barut, 4 çocuğu ile üniversite eğitimini tamamlayarak, KTÜN Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün 2022 yılı mezunları arasında yerini aldı.

"Gerçekten çok zordu ama başardım"

Barut, AA muhabirine, bu bölümü kazandığı yıl maddi durumundan dolayı iş hayatına öncelik vermek zorunda kaldığını söyledi.

İş yerinden izin alamadığı ve okula gidip gelemediği için eğitimini dondurduğunu dile getiren Barut, 2014'te evlendiğini, 2015'te ilk doğumunu yaptığını, 2017'de ikiz çocuklarının dünyaya geldiğini, bu süreçte yine üniversiteye devam edemediğini belirtti.

Barut, uzaktan eğitime geçilmesini bir fırsat olarak görünce, ders kaydını yaptırdığını anlatarak, şöyle konuştu:

"İki yıl aralıksız, gece gündüz ders çalıştım. Çocuklar beni her gördüğünde 'ödev yapıyorsun' diyorlardı, çünkü sürekli bilgisayar başında görüyorlardı. Onlar için de örnek olmak en büyük hedefim. Büyük kızım 7 yaşına yeni girdi, ikiz çocuklarım 5 yaşında, bebeğim de 2 aylık. Zaten sınavlara girerken hamileydim. Son sınavıma doğum yapıp, kucağımda bebekle geldim. Epey zorluydu."

Eğitim süresince annesi ve eşinden büyük destek gördüğünü ifade eden Barut, hem iş hayatı hem anne olmanın verdiği sorumluluklar hem de evdeki sorumluluklara eğitim de eklenince zoru başardığı için mutlu olduğunu aktardı.

"Ailece bir dayanışma içindeydik"

Kübra Barut'un eşi Evren Barut da eşiyle gurur duyduğunu belirtti.

Yorucu bir dönemi geride bıraktıklarını anlatan Barut, "Motivasyonumuzun düştüğü zamanlar da oldu. Dört çocukla bu işi yürütmek çok zordu ama nihayetinde eşimin sabrıyla, azmiyle başardık. Ailece bir dayanışma içindeydik. Eşimin annesinin de bu dayanışmada büyük payı var. Eşim çocuklarımıza rol model olarak ilham kaynağı olmak istedi, bunu başardı. İnşallah çocuklarımız da annelerini örnek alıp, onun yolunda ilerler." ifadelerini kullandı.