Dört Dağdan Çöp Toplayan Nepalli Ekipler İnsan Kemikleri Buldu - Son Dakika
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Dört Dağdan Çöp Toplayan Nepalli Ekipler İnsan Kemikleri Buldu

06.06.2022 11:32
Dört Dağdan Çöp Toplayan Nepalli Ekipler İnsan Kemikleri Buldu

KATMANDU, 6 Haziran (Xinhua) -- Nepal ordusu liderliğindeki ekipler, Pazar günü sona eren iki aylık temizlik kampanyası kapsamında dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest (Qomolangma) Dağı ve diğer üç dağdan 33 tonun üzerinde çöp topladı.

KATMANDU, 6 Haziran (Xinhua) -- Nepal ordusu liderliğindeki ekipler, Pazar günü sona eren iki aylık temizlik kampanyası kapsamında dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest (Qomolangma) Dağı ve diğer üç dağdan 33 tonun üzerinde çöp topladı. Toplananlar arasında insan kemikleri de olduğu bildirildi. Toplam 92 kişiden oluşan temizlik ekipleri çalışmalarına 5 Nisan'da, her yıl dünyanın dört bir yanından dağcıları kendilerine çeken Everest Dağı (8.848,86 m), Lhotse Dağı (8.516 m), Kanchenjunga Dağı (8.586 m) ve Manaslu Dağı'nda (8.163 m) başladı. Nepal ordusundan Tuğgeneral Himansu Khadka düzenlediği basın toplantısında, "Ekiplerimiz dört dağdan 33.877 kilogram çöp topladı ve iki insana ait kemikler buldu" diye konuştu.

Temizlik ekipleri çöpleri biyoçözünür olanlar ve olmayanlar olarak ayırdı; biyoçözünür olanlar 7.227 kilogram gelirken, biyoçözünür olmayanlar 26.650 kilogram olarak ölçüldü. Kanchenjunga Dağı'ndaki ana kamptan alınan iskeletler, kimlik tespiti ve kremasyon için Taplejung bölge polisine teslim edildi. 2019'dan bu yana temizlik kampanyasına liderlik eden Nepal ordusu, 2021'de toplam 27,6 ton çöp toplarken 2019'da 10 ton çöp toplamıştı. Kampanya, 2020'de Kovid-19 pandemisi nedeniyle askıya alınmıştı. Nepal ordusu Genelkurmay Başkanı Prabhu Ram Sharma basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Dağların biyoçeşitliliğini korumak ve iklim değişikliğinin etkisini hafifletmek için temizlik gerekli" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Toros Dağları, Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dört Dağdan Çöp Toplayan Nepalli Ekipler İnsan Kemikleri Buldu - Son Dakika

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