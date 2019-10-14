Son Dakika Haberleri: Dört dilde "Barış Pınarı Harekatı" mesajı
Son Dakika Güncel Dört dilde 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı

Dört dilde "Barış Pınarı Harekatı" mesajı

1 saat önce

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, dünya genelinde ilk bine giren üniversite rektörlerine Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca olarak Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan mesaj gönderdi.

Dört dilde

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, dünya genelinde ilk bine giren üniversite rektörlerine Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca olarak Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan mesaj gönderdi.


Prof. Dr. Durmuş, harekatın sadece Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine yönelik yapıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Barış Pınarı Harekatı kapsamında herkese görev düşüyor. Herkes elini taşın altına koymalıdır. Bizler Batman Üniversitesi olarak dünya genelindeki akademik camiayı, oluşabilecek olumsuz algı ve ön yargılar konusunda bilgilendirmek istedik. Bu amaçla dünya genelinde ilk bine giren üniversite rektörlerine harekatı ve amacını 4 dilde anlatan mesaj yolladık."

Barış Pınarı Harekatı, Batman Üniversitesi, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:54 Kaynak: AA
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