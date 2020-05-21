Dört dönemi yansıtan saat kulesi özgün kubbesine kavuşacak - Son Dakika

Dört dönemi yansıtan saat kulesi özgün kubbesine kavuşacak

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya'nın, kent silüetini oluşturan simge eserlerinden tarihi saat kulesi, özgün haline kavuşturulacak.

Dört dönemi yansıtan saat kulesi özgün kubbesine kavuşacak, System.String[]

Dünyaca ünlü tarihi Kaleiçi'nin giriş kapısı alanı olarak görülen Kalekapısı bölgesinde yer alan saat kulesi; Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyor. Milattan sonra 9. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen beşgen burç, 2. Abdülhamid'in kentlerdeki saat kulelerini önemsemesi üzerine, 20. yüzyılın başlarında kare şeklinde yeni tarihi taşlar eklenerek saat kulesine çevrildi.

Yerden 14 metre yükseklikteki saat kulesinin üzerinde 1940'lı yıllara kadar kubbe yer aldı. 1940'lı yıllardaki bir fırtınada zarar gören kubbenin yerine, mazgal görünümlü dendanlar (kalelerde askerlerin beden ve burçlar üzerinde sığındıkları yerler) yerleştirildi.

Kulenin aslına uygun hale getirilmesi için çalışma başlatan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, tarihi fotoğraflarla kulenin üzerinde kubbe yer aldığını belgeleyerek kazı çalışmalarının başlatılması için harekete geçti.

TARİHİ KULEYE İMİTASYON TAŞLAR DÖŞENMİŞ

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi saat kulesinin, şehrin önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi. Kulenin vakıf kayıtlarına ulaşınca mülkiyetini de aldıklarını belirten Coşar, kulenin özgün haline getirilmesi için restorasyon çalışmaları kapsamında proje hazırladıklarını dile getirdi. Projenin de koruma kurulundan geçtiğini, restorasyon aşamasına geldiklerini anlatan Coşar, bir hafta içinde ihale ilanına çıkmayı, bir an önce çalışmalara başlamayı planladıklarını kaydetti.

Coşar, kulenin sonradan yapılan imitasyon taşlarla özgün halinden uzak olduğunu ifade ederek "Surların üzerine yapılmış, altta tarihi kalıntılar mevcut. Kulenin özgün bir kubbesi varmış ancak kubbe kaldırılıp imitasyon taşlardan dendanlar yapılmış. Kullanılan malzeme de uygun değil. Restorasyon çalışmasıyla saat kulesi, özgün kubbesine kavuşacak." diye konuştu.

Saat kulesinin, hemen yan tarafında bulunan 4 asırlık Tekeli Mehmet Paşa Camisi ile de bir bütünlük oluşturduğuna işaret eden Coşar, restorasyon çalışması tamamlandıktan sonra iki önemli eserin kentin silüeti için büyük önem taşıyacağını belirtti.

Çalışmaları en geç 1,5 yıl içinde bitirmeyi planladıklarını ifade eden Coşar, "Burada kazı yapacağız. Kazıda neler çıkacağını bilmiyoruz. Yeni veriler çıkarsa uzayabilir ama bizim amacımız 1 ya da 1,5 yıl içinde çalışmaları tamamlamak." dedi.

Kalekapısı, Antalya, turist, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 11:18 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Dört dönemi yansıtan saat kulesi özgün kubbesine kavuşacak - Son Dakika

Son Dakika

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti         
17:23
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti         
17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi         
17:14
İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım         
17:08
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor         
17:02
Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım         
16:58
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi. İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.         
16:51
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi         
16:17
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı         
16:16
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı         
16:05
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi         
16:04
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım         
16:03
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:00
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı         
15:53
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi         
15:41
Dizideki sevişme sahneleri başlarına bela oldu! Kendilerini yetişkin film sitelerinde buldular Dizideki sevişme sahneleri başlarına bela oldu! Kendilerini yetişkin film sitelerinde buldular         
15:36
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi         
15:29
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor         
15:28
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz         
15:26
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek         
15:25
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı         
15:14
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum         
14:58
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi         
14:53
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti         
14:53
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak         
14:47
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı         
14:38
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı         
14:31
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi         
14:23
Bu halini görünce hayran kalacaksınız! Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray 15 yaşındaki halini paylaştı Bu halini görünce hayran kalacaksınız! Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray 15 yaşındaki halini paylaştı         
14:17
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
14:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 17:32:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dört dönemi yansıtan saat kulesi özgün kubbesine kavuşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]