Üye Girişi
Dört ecza deposu hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı - Son Dakika

Dört ecza deposu hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

22.06.2021 14:01
Dört ecza deposu hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı, System.String[]

Deva Holding AŞ, Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret AŞ, Haver Farma İlaç AŞ ve Sonuç Ecza Deposu AŞ hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Deva Holding AŞ, Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret AŞ, Haver Farma İlaç AŞ ve Sonuç Ecza Deposu AŞ hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığındaki toplantı çevrim içi yapıldı.

Küle, soruşturmanın, kamu hastanelerine ihale yoluyla yapılan ilaç satışlarında ilaç üreticileriyle ecza depolarının birlikte fiyat belirlemeye ve ilaçları değerinin üstünde satmaya yönelik çeşitli uygulamalarla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik açıldığını anımsattı.

Sözlü savunma toplantısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi ortamda yapılmasına karar verildiğini belirten Küle, Kurulun Gül Ecza Deposunun savunmasının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul ettiğini ve gizlilik içeren bölümün sona bırakılarak bu kısımda ilgili taraflar, soruşturma heyeti ve dosyayla ilgili kurul personeli dışındaki kişilerin toplantıya erişiminin engelleneceğini söyledi.

Küle, ardından sözü, soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, söz konusu firmalar hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, ana görüş olarak Gül Ecza Deposu ile Sonuç Ecza Deposunun 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesini ihlal eder nitelikte eylemlerde bulunduklarını, rekabeti kısıtlayıcı eylemlerinin muafiyetten yararlanamayacağını, bu çerçevede adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, soruşturma heyeti temsilcisi, Deva Holding ve Haver Farma İlaçın mevcut durum itibarıyla ilgili kanunu ihlal etmediklerini, dolayısıyla bu teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine gerek olmadığı kanaatine ulaşıldığını kaydetti.

Deva Holdingin avukatı, soruşturma heyetinin değerlendirmelerine katıldıklarını, firmanın kamu ihalelerinde doğrudan veya dolaylı olarak danışıklı fiyat teklifine yol açacak herhangi bir anlaşmanın tarafı olmadığını, firmanın ürettiği beşeri ilaçları kapsayan ihalelerde monopol bir yapının söz konusu olmadığını ve idari para cezası uygulanmasına yer bulunmadığını anlattı.

Haver Farma şirketinin avukatı, kurumun tespitlerine katıldıklarını belirterek, sözlü savunmalarının bulunmadığını söyledi.

Sonuç Ecza Deposu adına savunma yapan avukatları, ilk kurumun rekabeti sınırlayıcı eylemde bulunmadığını, meseleye konu WhatsApp mesajlaşmasının ayrıntılı şekilde incelendiğinde bunun görüldüğünü, soruşturma devam ederken rekabeti sınırlayıcı bir anlaşmanın WhatsApp üzerinden yapılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu dile getirerek, söz konusu mesajlaşmanın yanlış yorumlandığını ve heyete bu ayrıntıyı görmesi konusunda güvendiklerini bildirdi.

Avukatlar, satışın tedarik amacıyla gerçekleştiğini belirterek, Gül Ecza Deposu ile meşru dikey tedarik ilişkisinin ötesinde bir ilişkinin hiçbir zaman oluşmadığını, söz konusu mesajlaşmaların da bunu gösterdiğini, hem yatay hem dikey ihlalden söz etmenin mümkün olmadığını savundu.

Gül Ecza Deposunun avukatları, şirket açısından rekabet ihlalinin bulunmadığı gerekçesiyle haklarında cezaya hükmedilmemesini talep etti.

WhatsApp yazışmaları bakımından rekabet ihlalinin bulunmadığını ifade eden avukatlar, yazışmayı gerçekleştiren şirket personelinin bunu kendi inisiyatifiyle, yetki ve görev kapsamının dışına çıkarak gerçekleştirdiğini kaydetti.

Şirket avukatları, herhangi bir ihlale neden olan eylemin, amacın ya da düşüncenin bulunmadığına işaret ederek, isnatları kabul etmediklerini, soruşturma konusu olaydan müvekkil ve diğer teşebbüsler bakımından herhangi bir ihlalin bulunmadığına karar verilmesini istedi.

Ardından, toplantı gizli oturumla devam etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 7 Temmuz'da açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Deva Holding, Para Cezası, Ticaret, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dört ecza deposu hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın yapılacak 14:40 KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın yapılacak HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın 14:24 HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? 14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?
Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi 13:55 Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş 13:24 Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim 12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine 12:11 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında 11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!

Son Dakika Haberleri
14:36 Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle
14:23 HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın
14:22 Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi
14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?
14:05 Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi
13:34 Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
13:33 Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti
13:18 Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş
12:28 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
12:10 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler
Sokakta kanlar içerisinde gezen kadın, düşük yapıp bebeğini çöpe atmış Sokakta kanlar içerisinde gezen kadın, düşük yapıp bebeğini çöpe atmış         
14:42
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle         
14:37
Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi         
14:23
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi         
13:34
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı         
12:29
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı         
10:55
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
10:19
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 14:48:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dört ecza deposu hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement