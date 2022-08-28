Görme engelli Şevval, bestesiyle Türk milletinin zaferini dünyaya duyurmak istiyor

Dört enstrüman çalabilen görme engelli Şevval Koç, Zafer Bayramı için seslendirdiği, sözü ve müziği kendisine ait "Zafer Yolu" eseriyle Türk milletinin zaferini tüm dünyaya duyurmak istiyor.

Piyano, kanun, gitar ve bağlamadaki yeteneğiyle ilgi çeken 17 yaşındaki Koç, görme engeliyle dünyaya geldi. Çevresini yüzde 10 görebilen Koç, "nefesim" dediği müzikteki başarılarıyla hem yaşıtlarına hem engellilere umut ışığı oluyor.

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Koç, kanun, piyano ve gitardaki yeteneğiyle 2020'de düzenlenen Engelsiz Sanat Ödülleri'nde "Yılın Müzik Sanatçısı" seçildi.

Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan ve özel eğitim kurumunda çocuklarla bir araya gelen Şevval Koç, bu sayede birçok çocuğun müzikle ilgilenmesini sağladı.

Aynı zamanda, hayalindeki müzik öğretmenliği mesleği için üniversite sınavlarına hazırlanan Koç, şimdi Zafer Bayramı için seslendirdiği, bestesi ve sözü kendisine ait "Zafer Yolu" eserini, sosyal medya hesapları üzerinden herkesle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyor.

"Müzik benim için her şey. Aldığım nefes, umut ışığım, hayallerim, duygularım"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şevval Koç, müzik hayatına gitarla başladığını söyledi.

11 yaşındayken gittiği bir etkinlikte müzik icra eden gruptaki gitaristle tanıştığını ve ondan ders aldığını anlatan Koç, "Müzik benim için her şey. Aldığım nefes, umut ışığım, hayallerim, duygularım. Düşüncelerimi, hislerimi anlatmam için bir yol, bir arkadaş." diye konuştu.

Bir süredir 30 Ağustos Zafer Bayramı için beste yapmak istediğini belirten Koç, piyanoda doğaçlama çaldığı bir müziğin üzerine zamanla sözlerini söylemeye başladığını anlattı. Ardından söz ve müziği düzenlediğini dile getiren Şevval Koç, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kazanıldığı bu topraklarda dünyaya gelmenin gururuyla ortaya bu güzel eserim çıktı. Milletimizin kazandığı en büyük ve en güzel zaferlerden birisi için beste yapmak benim için çok onur verici. Temmuz sonuna doğru besteyi çıkardım, ağustos başlarında bir müzik öğretmenimin desteğiyle ses kaydı düzenlemelerini yaptık. 20 Ağustos'ta klibim çekildi. Heyecanlı ve mutluyum. En çok da gerçekten bestemi insanlara ulaştırabilecek miyim, onu merak ediyorum. Çünkü Zafer Bayramı'mız için yazdığım bu eseri, Türk milletinin hatta dünyanın duyabilmesini isterim."

Müzik eğitimi devam ederken aynı zamanda üniversite sınavlarına hazırlandığını söyleyen ve "Karşınızda geleceğin müzik öğretmeni duruyor." diyen Koç, yoğun ders çalışma temposunda özellikle müziğin, kendisini rahatlatmak için en iyi yol olduğunu ifade etti.

Yaşıtlarına ve gelecek nesillere, kendilerine inanıp, hayallerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Şevval Koç, "Hayata gülümseyin çünkü ben hayata gülünce hayatın da bana güldüğünü öğrendim." dedi.