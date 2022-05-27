Dört farklı rotadan sunan "Şişli Gezi Rehberi" tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dört farklı rotadan sunan "Şişli Gezi Rehberi" tamamlandı

27.05.2022 13:46
Dört farklı rotadan sunan "Şişli Gezi Rehberi" tamamlandı

"Şişli Kültür Envanteri" projesi kapsamında, ilçenin önemli kültürel miras yapılarına yer verilen "Şişli Gezi Rehberi" hazırlandı.

"Şişli Kültür Envanteri" projesi kapsamında, ilçenin önemli kültürel miras yapılarına yer verilen "Şişli Gezi Rehberi" hazırlandı.

Şişli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dijital portal, gezi kitabı ve haritadan oluşan rehberin tanıtımı, Şişli'nin tarihi yapılarından Mongeri Evi'nde gerçekleştirildi.

Proje, Şişli'nin sahip olduğu kültürel mirası belgeleme, kayıt altına alma, tüm ilgililerle paylaşma ve kültürel miras belleğine katkıda bulunma amacı taşırken, hazırlanan rehber ise gezi ve keşif çalışması olarak ilgililerin dikkatine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bir kentin kimliğini, tarihi dokusu, mimari ve beşeri mirası, ekonomik ve kültürel yaşayış biçimiyle gelenek ve göreneklerinin oluşturduğunu kaydederek, "Bu kimlik aynı zamanda kentin korunması gereken kültürel mirasıdır ve bu mirasın, kayıt altına alınması, korunması yaşamsal öneme sahiptir. Gelecek kuşaklara aktarılması hepimizin görevidir. Biz de Şişli Belediyesi olarak bunu yapıyoruz. Toplumcu belediyecilik ilkemizle Şişli'nin kültürel mirasına sahip çıkıyoruz. Var olanı kayıt altına almak, yayımlamak ve paylaşmak kent mirasını korumak için, şart." ifadelerini kullandı.

"Apartmanlar Rotası", "Dini Yapılar Rotası", "Gastronomi Rotası" ve "Kültür Rotası" olmak üzere 4 farklı güzergah oluşturulduğu rehbere, "www.sisligezirehberi.com" adresinden ulaşılabilecek.

Yüzlerce fotoğraf ve tarihi belge ele alınarak oluşturulan metinler, Şişli'nin bilinmeyen taraflarına ışık tutacak. İlçenin farklı noktalarına yerleştirilecek QR kodlarla çevrim içi olarak da gezi rotalarına ulaşılabilecek.

Proje kapsamında, ilçenin 25 mahallesinde yapılan çalışma sonucu, önemli kültürel miras yapılarından 112 taşınmaz kültürel varlık detaylı olarak incelendi.

YORUMLAR
500
Şişli'de 3 kişinin öldüğü olayda yeni detaylar çıktı! Müzisyen arkasında intihar notu bırakmış: Artık yaşamamın anlamı yok Şişli'de 3 kişinin öldüğü olayda yeni detaylar çıktı! Müzisyen arkasında intihar notu bırakmış: Artık yaşamamın anlamı yok Şişli'de bir evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı: Silah sesleri gelmeden önce kadının imdat çağrısı duyulmuş Şişli'de bir evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı: Silah sesleri gelmeden önce kadının imdat çağrısı duyulmuş Fulya'da Bir Evde 3 Kişi Ölü Bulundu: Saldırgan 2 Kişiyi Öldürüp İntihar Etti Fulya'da Bir Evde 3 Kişi Ölü Bulundu: Saldırgan 2 Kişiyi Öldürüp İntihar Etti
Kaynak: AA

Rehber, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dört farklı rotadan sunan 'Şişli Gezi Rehberi' tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:25 Mervenur'u iple boğarak öldüren zanlıdan "tuhaf" savunma: İlişki deyince hemen üstünü çıkardı, tartışıp iple boğdum
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:41:01. #1.13#
SON DAKİKA: Dört farklı rotadan sunan "Şişli Gezi Rehberi" tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement