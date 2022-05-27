Dört farklı rotadan sunan "Şişli Gezi Rehberi" tamamlandı

"Şişli Kültür Envanteri" projesi kapsamında, ilçenin önemli kültürel miras yapılarına yer verilen "Şişli Gezi Rehberi" hazırlandı.

Şişli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dijital portal, gezi kitabı ve haritadan oluşan rehberin tanıtımı, Şişli'nin tarihi yapılarından Mongeri Evi'nde gerçekleştirildi.

Proje, Şişli'nin sahip olduğu kültürel mirası belgeleme, kayıt altına alma, tüm ilgililerle paylaşma ve kültürel miras belleğine katkıda bulunma amacı taşırken, hazırlanan rehber ise gezi ve keşif çalışması olarak ilgililerin dikkatine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bir kentin kimliğini, tarihi dokusu, mimari ve beşeri mirası, ekonomik ve kültürel yaşayış biçimiyle gelenek ve göreneklerinin oluşturduğunu kaydederek, "Bu kimlik aynı zamanda kentin korunması gereken kültürel mirasıdır ve bu mirasın, kayıt altına alınması, korunması yaşamsal öneme sahiptir. Gelecek kuşaklara aktarılması hepimizin görevidir. Biz de Şişli Belediyesi olarak bunu yapıyoruz. Toplumcu belediyecilik ilkemizle Şişli'nin kültürel mirasına sahip çıkıyoruz. Var olanı kayıt altına almak, yayımlamak ve paylaşmak kent mirasını korumak için, şart." ifadelerini kullandı.

"Apartmanlar Rotası", "Dini Yapılar Rotası", "Gastronomi Rotası" ve "Kültür Rotası" olmak üzere 4 farklı güzergah oluşturulduğu rehbere, "www.sisligezirehberi.com" adresinden ulaşılabilecek.

Yüzlerce fotoğraf ve tarihi belge ele alınarak oluşturulan metinler, Şişli'nin bilinmeyen taraflarına ışık tutacak. İlçenin farklı noktalarına yerleştirilecek QR kodlarla çevrim içi olarak da gezi rotalarına ulaşılabilecek.

Proje kapsamında, ilçenin 25 mahallesinde yapılan çalışma sonucu, önemli kültürel miras yapılarından 112 taşınmaz kültürel varlık detaylı olarak incelendi.