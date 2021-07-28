Dört gözle bekleniyordu, olmadı! ABD'de maske kullanımı geri geliyor - Son Dakika

Koronavirüs salgını, dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Uzun süredir maskelerle yaşayan insanlar da aşılama çalışmalarının artmasının ardından maske kullanımının ne zaman kaldırılacağını merak ediyordu. Amerika'da bazı bölgelerde kaldırılan zorunlu maske kullanımıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Artan vakaların ardından bu bölgelerde maske kullanımının yeniden yaygınlaştırılması hedefleniyor.

MASKE KARARINDA GERİ ADIM

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) geçtiğimiz mayıs ayında, koronaya karşı tamamen aşılanan kişilerin, özel durumlar haricinde iç ve dış mekanlarda maske ve sosyal mesafe kuralını uygulamasına gerek olmadığını açıklamıştı. ABD'de koronanın Delta mutasyonu nedeni ile artan vakaların ardından CDC'nin yerel saatle 15.00'de düzenleyeceği basın toplantısı ile tamamen aşılanan kişiler hakkındaki maske kararında geri adım atacağı düşünülüyor.

CDC'nin tamamen aşılanmış kişilerin bazı bölgelerde yeniden maske kullanmalarını tavsiye edeceği beklenirken, ayrıntıların henüz net olmadığı ifade edildi.

REVİZE EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Öte yandan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci ise geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, tamamen aşılanmış olan ABD'liler için maske kullanım kılavuzunun revize edilmesinin "aktif olarak değerlendirildiğini" ve tartışmaların bir parçası olduğunu ifade etmişti.

ABD'de salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 35 milyon 287 bin 441'e, toplam can kaybı ise 627 bin 40'a ulaştı.