Dört Gözle Gönüllü Çorbacıların Yollarını Bekliyorlar

Dört gözle gönüllü çorbacıların yollarını bekliyorlar Gönüllü çorbacılar dışarıda yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların içini ısıtıyorBURSA - Bursa'da gönüllü bir grup kış aylarının dondurucu soğukları karşısında yaşamak için sokaklarda mücadele eden kimsesiz ve yardıma muhtaç insanlara...

Dört gözle gönüllü çorbacıların yollarını bekliyorlar

Gönüllü çorbacılar dışarıda yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların içini ısıtıyor



BURSA - Bursa'da gönüllü bir grup kış aylarının dondurucu soğukları karşısında yaşamak için sokaklarda mücadele eden kimsesiz ve yardıma muhtaç insanlara el arabasıyla gezip çorba dağıtıyor.

Bursa'da yaklaşık üç yıldır aralıksız sürdükleri, Bursa Çorba Gönüllüleri bu yılda sokakta yaşayan ve yardıma muhtaç olan insanları unutmayarak tekrardan yollara çıktı. Cadde ve sokak aralarında yardıma muhtaç insanlara sıcak çorba dağıtarak onlara yardımcı olan gönüllülerin bu yaptıkları işten oldukça memnun oldukları ve gelen tepkilerinde hep olumlu olduğunu ve hayırlı dualar aldıklarında sevindiklerini belirttiler. 28 yaşındaki gönüllü çorba dağıtıcısı Celal Can Çapan ise, " Bir özel şirketin musahabe kısmında çalışıyorum. Böyle bir harekete başladık hep beraber. Tabikide gönüllü olarak herhangi bir dernek değiliz. Amacımız sokakta yardıma muhtaç olan insanlara erişmek. Onların biraz olsun içini ısıtmak. Son zamanlarda insanlar zaten hem Türkiye'de hemde Dünya'da oldukça bencilleştik. Bu tarzda gönüllü olarak bu işleri yapan insanların sayısı çok az. İnsanlara erişmek istiyoruz onlarda tabi bize erişmek istiyor. Yaptığımız işten çok mutluyuz. Özellikle Bursa gibi bir ilde böyle insanlar görünce insanlar mutlu oluyor. İnsanlar da birşey yapmalı. Eğer bize ulaşmak isteyenler olursa İnstagram ve Facebook sayfalarımızdan ulaşabilirler. Bizlere yardımcı olmak için kaşık alabilirler, bardak alabilirler, çorba yapıp getirebilirler ve gönüllü olarak bizimle yola çıkıp çorba dağıtabilirler seviniriz" diyerek sözlerine son verdi.

Dağıtılan çorbalardan alan vatandaşların ise mutluluğu gözlerinden okundu.

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