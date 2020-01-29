Dört Grand Slam kupası karşı karşıya: Simona Halep - Garbine Muguruza

Sezonun ilk Grand Slam’İ Avustralya Açık’ta kadınlarda tüm çeyrek final maçları noktalandı. Dün, Ash Barty ile Sofia Kenin yarı finalde eşleşmişti. Diğer yarı finalin tarafları ise bu sabah oynanan maçlar sonucunda öğrendik.
Anne Kontaveit’i mağlup eden 2018 Roland Garros ve 2019 Wimbledon şampiyonu Simona Halep, yarı final vizesi aldı ve rakibini beklemeye koyuldu. Halep’in rakibi ise, Anastasia Pavlyuchenkova’yı geçen 2015 Wimbledon ve 2016 Roland Garros şampiyonu Garbine Muguruza oldu.
Halep, Muguruza’ya göre 2019’u daha iyi geçirdi. Wimbledon’ı kazanmasının yanı sıra Roland Garros’ta çeyrek finale dek yükselmişti. İspanyol Muguruza ise Avustralya Açık ve Roland Garros’ta dördüncü tura kadar çıkmış, Wimbledon ve Amerika Açık’a ise ilk turda veda etmişti.
Bu iki raket, daha önce beş kez karşı karşıya geldi. Beş maçın üçünü Muguruza, ikisini ise Halep kazandı. Bir maç ise, Halep'in sakatlık nedeniyle mücadeleden çekilmesi nedeniyle oynanamamıştı. İkilinin arasındaki maçlara detaylı bakalım:
Organizasyon
Aşama
Kazanan
Skor
2018 Roland Garros
Yarı final
Simona Halep
2-0
Doha
Yarı final
Garbine Muguruza
Halep, sakatlık nedeniyle çekildi.
Cincinnati Masters
Final
Garbine Muguruza
2-0
Stuttgart
Son 16
Simona Halep
2-1
Fed Kupası
Grup aşaması
Garbine Muguruza
2-0
Wuhan
Son 32
Garbine Muguruza
2-1
Halep - Muguruza maçı yarın (30 Ocak Perşembe) 08:15'te oynanacak. Karşılaşmayı Eurosport 1'den izleyebilirsiniz.